Сергей Федоров: «У хоккеистов есть социальная обязанность. О пропаганде здорового образа жизни, своим примером заразить людей, которые любят хоккей»

Теги ЦСКА Сергей Федоров КХЛ ТАСС Хоккей

Сергей Федоров рассказал о социальной обязанности хоккеистов.

1 декабря отмечается Всероссийский день хоккея.

«Поздравляю всех с праздником хоккея.

Россия – это хоккейная страна, но у нас, как профессиональных хоккеистов, есть социальная обязанность. О пропаганде здорового образа жизни, своим примером заразить людей, которые любят эту игру», – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.

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10 комментариев
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Хоккей никаким образом не связан со здоровым образом жизни. Достаточно послушать таких людей как Назаров, Кожевников, Юдин, Фетисов и станет ясно, что эти люди далеко нездоровы, хотя всю жизнь играли в хоккей. Не надо здесь сову натягивать на глобус.
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Ответ Bartez1986
коксовый тренер сборной ю25 - отличная пропаганда здорового образа жизни
Этот тренер пропаганда идеи, что кухарка может управлять государством. Главное, чтобы деньги были и папа с кем надо дружил
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коксовый тренер сборной ю25 - отличная пропаганда здорового образа жизни
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К сожалению, некоторые хоккеисты занимаются и политической пропагандой
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Хохлачев, бухой прыгающий на чужие машины, видим, главный образчик здорового образа жизни и пример для молодежи
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Всё верно , бухой Гальченюк , угрожающий полиции не даст соврать((( Сплошь пропагандисты здорового образа жизни.
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В этом сезоне болельщиков очень прибавилось на хоккейных аренах городов , много ходит с детьми смотреть и болеть за любимые команды , приезжают и из соседних городов , да и у экранов ТВ такая же наверняка картина, а всё потому что чемпионат стал интересней , в котором нет явных фаворитов и "проходных " матчей !Много появилось молодых ,задорных ,техничных хоккеистов ! Чем больше будет в командах классных ,техничных , азартных ,мастеровитых хоккеистов, тем он больше и больше будет привлекать к себе людей !
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Пропогандируют лудоманию ещё. Но этому можно.
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Ответ Тренерские конспекты Бормана
Этот тренер пропаганда идеи, что кухарка может управлять государством. Главное, чтобы деньги были и папа с кем надо дружил
Последнее лишнее. Такому папе не надо с кем-то дружить. Зато в его дружбе нуждаются многие
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