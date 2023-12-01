Сергей Федоров: «У хоккеистов есть социальная обязанность. О пропаганде здорового образа жизни, своим примером заразить людей, которые любят хоккей»

Сергей Федоров рассказал о социальной обязанности хоккеистов.

1 декабря отмечается Всероссийский день хоккея.

«Поздравляю всех с праздником хоккея.

Россия – это хоккейная страна, но у нас, как профессиональных хоккеистов, есть социальная обязанность. О пропаганде здорового образа жизни, своим примером заразить людей, которые любят эту игру», – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.