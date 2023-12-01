Федоров о 6-м месте на Западе: «ЦСКА должен быть выше. Воли и характера у нас не убавилось. Мы будем более стабильными, это факт»

Сергей Федоров высказался о выступлении ЦСКА в сезоне-2023/24.

– Можно ли сказать, что ЦСКА уже вышел из зоны турбулентности? Или без разницы, какое место ты займешь в регулярном чемпионате, главное – выстрелить в плей-офф? Вы пока шестые на Западе.

– Ваш вопрос заключает в себе сразу три ответа. В плане игры – мы в процессе. В плане травм и болезней – то же самое. Нам не все равно, на каком месте мы идем в чемпионате. Мы должны быть выше. Ребята это понимают, и руководство это подчеркивает.

Но есть объективные причины, о которых я много говорю на послематчевых пресс-конференциях.

Я знаю одно – воли и характера у нас не убавилось. Но есть определенные трудности технического характера. Мы играем в каждом матче на победу. Мы проверяем ближайший состав. Да, у нас есть травмы и болезни, но это нормально. Через это проходят все.

Да, мы не удовлетворены своим местом в таблице. И мы понимаем, что это поправимо. Еще есть много игр для достижения этого результата. Мы решительно настроены показывать ту атакующую игру, которую нам иногда удается демонстрировать.

Мы будем более стабильными, это факт. Надеюсь, в ближайшем будущем. До конца года – минимум. А в связи с большим декабрьским перерывом, думаю, в январе мы должны быть в хорошей физической и моральной форме.

– Вы не едете ни на Матч звезд , ни в сборную, как раньше. Это значит, что в декабре во время паузы вы сможете все время уделить ЦСКА?

– Я считаю, что да – это огромное преимущество, – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.