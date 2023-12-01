Заварухин про 2:4 с «Динамо»: «Хорошо, что не бросили играть. У нас было много моментов, чтобы вернуться. Третья шайба не зашла»

Теги Трактор Алексей Заварухин КХЛ Динамо Никита Подскребалин Вячеслав Бутеец Хоккей

Алексей Заварухин прокомментировал поражение «Трактора» от «Динамо» (2:4).

– Дали шанс и фору хорошей команде. Обращали внимание на их большинство. Попросили ребят не удалятся, но сами предоставили им этот шанс. Хорошо, что не бросили играть. У нас было много моментов, чтобы вернуться. Третья шайба не зашла.

Сегодня у «Трактора» был 1000-й матч в КХЛ. Вы были игроком команды, сейчас главный тренер. Какие у вас эмоции и впечатления?

– Классная атмосфера. Некоторых ребят давно не видел. Сейчас внизу встретимся и пообщаемся. Самое главное – такие игры нужны. Это общение, для многих ребят важно понять, как мы играли. Эмоций много. Хотелось победить, но немного не смогли.

– Сегодня дебютировал Вячеслав Бутеец. Не было опасений бросать вратаря на лидера Запада?

– Мы и Никиту Подскребалина ставили против первой команды Востока. Даем шанс проявить себя, – сказал главный тренер «Трактора».

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4 комментария
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У меня просто слов нет приличных зачем этот обмен сделали чем Хэмилтон не угодил. Было одно бревно теперь их два уже просто плеваться в них хочется как они просто подводят команду. Какие дорогие бревна стали . Просто позорище свой воспитанник а плевать хотел на команду одним словом надо было не Анвара сливать а Савина за такие два бревна.
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Волков ищи гл.тренера и уберите бревно или замените,обменяйте.
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Попросили не удаляться, но видимо, #22 в это время в туалете был.
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Да надо всю команду менять для меня лично там два три человека можно оставить остальные на выход
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