Кудашов про 4:2 с «Трактором»: «Моменты создавали, в обороне действовали надежно. Доволен двумя очками»

Теги Трактор Алексей Кудашов КХЛ Динамо Хоккей

Алексей Кудашов прокомментировал победу над «Трактором» (4:2).

«В первую очередь хочу поздравить «Трактор» и болельщиков с юбилеем. 1000-я игра это хороший рубеж. По игре: было много меньшинства, поэтому игра была неровная и время неправильно распределялось между игроками.

Тем не менее, все равно неплохо сыграли в большинстве и меньшинстве. В большинстве голы забили, да и в равных составах сыграли нормально. Моменты создавали, в обороне действовали надежно, поэтому я доволен двумя очками, идем дальше», – сказал главный тренер «Динамо».

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2 комментария
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Ответ Machine Head
Уверенно победили . Кудашов даже улыбался.
Костя я тоже! Теперь НН.
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