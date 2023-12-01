Кудашов про 4:2 с «Трактором»: «Моменты создавали, в обороне действовали надежно. Доволен двумя очками»

Алексей Кудашов прокомментировал победу над «Трактором» (4:2).

«В первую очередь хочу поздравить «Трактор» и болельщиков с юбилеем. 1000-я игра это хороший рубеж. По игре: было много меньшинства, поэтому игра была неровная и время неправильно распределялось между игроками.

Тем не менее, все равно неплохо сыграли в большинстве и меньшинстве. В большинстве голы забили, да и в равных составах сыграли нормально. Моменты создавали, в обороне действовали надежно, поэтому я доволен двумя очками, идем дальше», – сказал главный тренер «Динамо».