Разин о 2:5 от «Барыса»: «Нам надо было немного опуститься на землю. Столько побед — они приедаются. Ребята смотрят в таблицу и думают, что соперник сам отдаст матч»

Теги Металлург Мг КХЛ Барыс Андрей Разин Хоккей

Андрей Разин подвел итоги матча с «Барысом» (2:5).

Победная серия «Металлурга» из 11 игр прервалась.

«Сегодня у «Барыса» был виден запредельный настрой. Соперник сыграл очень дисциплинированно, плюс в нужные моменты выручил вратарь. У нас были моменты, когда мы могли зацепиться за игру, но, к сожалению, этого не произошло.

Хотя, с другой стороны, я не то что рад, но нам надо было немного опуститься на землю. Столько побед — они приедаются. Очень сложно мотивировать ребят на такие игры. Естественно, они смотрят в таблицу и думают, что соперник сам отдаст матч.

Впереди у нас хорошая домашняя серия с хорошими соперниками. Поэтому нам нужно было это поражение», – сказал главный тренер «Металлурга».

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хорош Разин. Прокомментировал как нужно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фонбет рулит!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий