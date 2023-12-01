Разин о 2:5 от «Барыса»: «Нам надо было немного опуститься на землю. Столько побед — они приедаются. Ребята смотрят в таблицу и думают, что соперник сам отдаст матч»

Андрей Разин подвел итоги матча с «Барысом» (2:5).

Победная серия «Металлурга» из 11 игр прервалась.

«Сегодня у « » был виден запредельный настрой. Соперник сыграл очень дисциплинированно, плюс в нужные моменты выручил вратарь. У нас были моменты, когда мы могли зацепиться за игру, но, к сожалению, этого не произошло.

Хотя, с другой стороны, я не то что рад, но нам надо было немного опуститься на землю. Столько побед — они приедаются. Очень сложно мотивировать ребят на такие игры. Естественно, они смотрят в таблицу и думают, что соперник сам отдаст матч.

Впереди у нас хорошая домашняя серия с хорошими соперниками. Поэтому нам нужно было это поражение», – сказал главный тренер « ».