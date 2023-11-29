«Айлендерс» претендуют на Задорова. Защитником «Калгари» интересуются 5 клубов НХЛ

Еще один клуб НХЛ обозначил интерес к Никите Задорову.

Известно, что защитник запросил обмен из « ». Также сообщалось об интересе к игроку со стороны « », « », « » и « ».

Еще одной командой, которая интересуется возможностью приобретения , являются « ».

Контракт россиянина с кэпхитом 3,75 миллиона долларов рассчитан до конца текущего сезона. По данным CapFriendly, в нем нет каких-либо ограничений на обмен.

Задоров набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «минус 6» в 21 матче регулярного чемпионата при среднем игровом времени 18:24.