«Айлендерс» претендуют на Задорова. Защитником «Калгари» интересуются 5 клубов НХЛ
Еще один клуб НХЛ обозначил интерес к Никите Задорову.
Известно, что защитник запросил обмен из «Калгари». Также сообщалось об интересе к игроку со стороны «Торонто», «Нью-Джерси», «Далласа» и «Ванкувера».
Еще одной командой, которая интересуется возможностью приобретения Никиты Задорова, являются «Айлендерс».
Контракт россиянина с кэпхитом 3,75 миллиона долларов рассчитан до конца текущего сезона. По данным CapFriendly, в нем нет каких-либо ограничений на обмен.
Задоров набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «минус 6» в 21 матче регулярного чемпионата НХЛ при среднем игровом времени 18:24.