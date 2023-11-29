«Айлендерс» претендуют на Задорова. Защитником «Калгари» интересуются 5 клубов НХЛ

Теги Нью-Джерси Айлендерс Торонто Ванкувер Калгари Даллас НХЛ Никита Задоров Хоккей

Еще один клуб НХЛ обозначил интерес к Никите Задорову.

Известно, что защитник запросил обмен из «Калгари». Также сообщалось об интересе к игроку со стороны «Торонто», «Нью-Джерси», «Далласа» и «Ванкувера».

Еще одной командой, которая интересуется возможностью приобретения Никиты Задорова, являются «Айлендерс».

Контракт россиянина с кэпхитом 3,75 миллиона долларов рассчитан до конца текущего сезона. По данным CapFriendly, в нем нет каких-либо ограничений на обмен.

Задоров набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «минус 6» в 21 матче регулярного чемпионата НХЛ при среднем игровом времени 18:24.

7 комментариев
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Сергей Михалюк
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Олег В.
Задорову кмк было бы полезно поиграть в Айлендерс, а вот нужен ли Айлендерс именно Задоров - не уверен...
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Громовася
А ктобы скозал что делает там Пулок с 6.15 лямов с нулевой игре?
+3
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Мандалай
Ответ Сергей Михалюк
Не совершайте ошибку.
Это Вы к кому обращаетесь? К огонькам или к островам?
+3
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Антон Никитин
Правильно, зачем команде, в которой 35-летний Клаттербак играет по 18 минут, нормальный нап, когда можно взять защитника-домоседа
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LOsP06GH
Я конечно не специалист, но на мой взгляд джерси Бостона Никите самое то!
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