«Ванкувер» обменял Бовилье в «Чикаго» на выбор в 5-м раунде драфта

Теги переходы Чикаго Ванкувер НХЛ Энтони Бовилье Хоккей

«Ванкувер» обменял форварда Энтони Бовилье в «Чикаго» .

За 26-летнего игрока «Кэнакс» получили выбор в 5-м раунде драфта НХЛ-2024.

По условиям сделки, канадский клуб получит самый высокий пик 5-го раунда из тех, которые будут в распоряжении «Чикаго» к дню драфта. 

Бовилье, перешедший в «Ванкувер» из «Айлендерс» в прошлом сезоне в рамках обмена с участием Бо Хорвата, набрал 8 (2+6) очков в 22 играх в текущем регулярном чемпионате. 

Срок действия его контракта с кэпхитом 4,15 миллиона долларов истекает следующим летом. Нападающий выйдет на рынок, если не подпишет новое соглашение с текущим клубом. 

Всего в НХЛ Бовилье провел 512 игр и набрал 237 (113+124) очков. В розыгрышах Кубка Стэнли у него 49 игр и 29 (15+14) баллов. 

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10 комментариев
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Crosby174
Ответ Rulya
Чикаго вместо Перри
Бовилье тоже положил глаз на маму Бедарда?
+45
-2
+43
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Rulya
Ответ evg-pro
Ванкувер разгрузил платежку, а Чикаго это зачем?
Чикаго вместо Перри
+19
0
+19
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haymaker
Ответ evg-pro
Ванкувер разгрузил платежку, а Чикаго это зачем?
затем, что теперь минус Холл и Перри, на Кейна надежд нет, а остальной состав уровня АХЛ. Сейчас любые краткосрочные решения на пользу, потому что нефиг приучать молодёжь к постоянным поражениям.
+7
-1
+6
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evg-pro
Ванкувер разгрузил платежку, а Чикаго это зачем?
+7
-2
+5
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Bdv68
Ответ Crosby174
Бовилье тоже положил глаз на маму Бедарда?
Или наоборот 😉💁‍♂️
+3
0
+3
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Aviator92
Ответ Crosby174
Бовилье тоже положил глаз на маму Бедарда?
Форсите идиотские слухи, хуже бабок возле подъезда
+5
-2
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Авл Агерий
До сих пор считаю его обмен из Айлендерс ошибкой. Мне нравилось как он играл за островитян.
+2
0
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Александр Романов
Может в Чикаго у него пойдет , а то совсем закис
+2
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marsel vt
Ответ Crosby174
Бовилье тоже положил глаз на маму Бедарда?
Видел я эту маму. Далеко не мама Стифлера
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Иван Иванов
Ответ marsel vt
Видел я эту маму. Далеко не мама Стифлера
Мамы берардов - это для тонких ценителей, не всем подходят.
+1
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