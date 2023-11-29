«Ванкувер» обменял Бовилье в «Чикаго» на выбор в 5-м раунде драфта

«Ванкувер» обменял форварда Энтони Бовилье в «Чикаго» .

За 26-летнего игрока «Кэнакс» получили выбор в 5-м раунде драфта НХЛ-2024.

По условиям сделки, канадский клуб получит самый высокий пик 5-го раунда из тех, которые будут в распоряжении « » к дню драфта.

Бовилье, перешедший в « » из «Айлендерс» в прошлом сезоне в рамках обмена с участием Бо Хорвата, набрал 8 (2+6) очков в 22 играх в текущем регулярном чемпионате.

Срок действия его контракта с кэпхитом 4,15 миллиона долларов истекает следующим летом. Нападающий выйдет на рынок, если не подпишет новое соглашение с текущим клубом.

Всего в НХЛ Бовилье провел 512 игр и набрал 237 (113+124) очков. В розыгрышах Кубка Стэнли у него 49 игр и 29 (15+14) баллов.