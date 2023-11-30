Жамнов о поражении от «Куньлуня»: «Спартак» вышел не готовым к матчу. Игра идет 60 минут, а не 20, как играла команда»
Алексей Жамнов заявил, что «Спартак» не был готов к игре против «Куньлуня».
«Спартак» проиграл со счетом 3:5 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
В третьем периоде китайский клуб вел в счете 4:0, после чего красно-белые забили три гола подряд, но шайба Спенсера Фу на 59-й минуте игры установила итоговый результат.
«Команда вышла не готовой к игре. Матч идет шестьдесят минут, а не двадцать, как играла команда. Отсюда и результат.
Надо убрать те ошибки, которые мы допустили», – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
Какой-то бардачок прослеживается. С детства болею за Московский красно белый ромбик