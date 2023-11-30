Жамнов о поражении от «Куньлуня»: «Спартак» вышел не готовым к матчу. Игра идет 60 минут, а не 20, как играла команда»

Теги Спартак Алексей Жамнов КХЛ Куньлунь Ред Стар Хоккей

Алексей Жамнов заявил, что «Спартак» не был готов к игре против «Куньлуня».

«Спартак» проиграл со счетом 3:5 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В третьем периоде китайский клуб вел в счете 4:0, после чего красно-белые забили три гола подряд, но шайба Спенсера Фу на 59-й минуте игры установила итоговый результат.

«Команда вышла не готовой к игре. Матч идет шестьдесят минут, а не двадцать, как играла команда. Отсюда и результат.

Надо убрать те ошибки, которые мы допустили», – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

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3 комментария
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Ну вот дожили сливаем последней команде
Какой-то бардачок прослеживается. С детства болею за Московский красно белый ромбик
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Одного человека нет (травма Морозова) и команда развалилась как карточный домик. Это что же за сборище игроков, которые то спят, то забыли выйти из раздевалки, то еще что то??? А главный тренер где????
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