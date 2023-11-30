Форвард «Спартака» Голдобин набрал 2 очка в последних 5 матчах – передача, гол в пустые ворота. «Куньлунь» забил после его удаления

Николай Голдобин набрал два очка в пяти прошедших матчах.

« » уступил «Куньлуню» (3:5) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Нападающий красно-белых не отметился результативными действиями в этом матче при четырех бросках по воротам и 17:47 игрового времени.

В третьем периоде Голдобин был удален за подножку – хоккеисты китайской команды реализовали большинство, забив четвертый гол в матче.

Голдобин набрал два очка в последних пяти матчах – это голевая передача в игре со СКА и заброшенная в пустые ворота шайба в матче против «Автомобилиста».

Николай по-прежнему является лидером списка лучших бомбардиров , имея в активе 51 (25+26) балл. Ближайший преследователь – Владимир Ткачев, у которого 50 (14+36) очков.