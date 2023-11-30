Силаев – 4-й в рейтинге драфта НХЛ-2024 от Крэйга Баттона, Демидов – 6-й, Чернышов – 14-й
Антон Силаев вошел в рейтинг драфта НХЛ-2024 от эксперта TSN Крэйга Баттона.
Список возглавил форвард Макклин Селебрини.
1. н Макклин Селебрини (университет Бостона)
2. н Коул Эйзерман (юниорская сборная США, программа USNTDP)
3. з Артем Левшунов (университет Мичигана)
4. з Антон Силаев («Торпедо»)
5. н Конста Хелениус («Юкурит»)
6. н Иван Демидов (СКА)
7. з Адам Иржичек («Пльзень»)
8. з Сэм Дикинсон («Лондон Найтс»)
9. н Кайден Линдстрем («Медисин-Хат Тайгерс»)
10. з Зейн Парех («Сагино»)
...14. н Игорь Чернышов («Динамо»)
...32. з Матвей Шуравин (ЦСКА)
...50. н Матвей Гридин («Маскегон»)
Интересно, кто выберет Чернышева за одни только габариты. Абрамов явно перспективнее.
И Адам Иржичек в реальности будет гораздо ниже.