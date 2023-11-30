Силаев – 4-й в рейтинге драфта НХЛ-2024 от Крэйга Баттона, Демидов – 6-й, Чернышов – 14-й

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Антон Силаев вошел в рейтинг драфта НХЛ-2024 от эксперта TSN Крэйга Баттона.

Список возглавил форвард Макклин Селебрини.

1. н Макклин Селебрини (университет Бостона)

2. н Коул Эйзерман (юниорская сборная США, программа USNTDP)

3. з Артем Левшунов (университет Мичигана)

4. з Антон СилаевТорпедо»)

5. н Конста Хелениус («Юкурит»)

6. н Иван Демидов (СКА)

7. з Адам Иржичек («Пльзень»)

8. з Сэм Дикинсон («Лондон Найтс»)

9. н Кайден Линдстрем («Медисин-Хат Тайгерс»)

10. з Зейн Парех («Сагино»)

...14. н Игорь Чернышов («Динамо»)

...32. з Матвей Шуравин (ЦСКА)

...50. н Матвей Гридин («Маскегон»)

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16 комментариев
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Демидов спрогрессировал с 3-го места в рейтинге до 6-го. Ну и кто теперь скажет, что система Романа Борисовича не работает?
+26
-3
+23
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Ответ Фёдор Кузнецов
Мне всегда было интересно, а разве так важно выберут тебя 3,6 или 10? Ладно 1 номер это престиж, но какая разница ты третий или 10?
Конечно, сам факт неважен. Дело в другом - если ты постепенно опускаешься в рейтинге, значит есть какие-то проблемы, которые скауты видят, а не просто так двигают в рейтинге
+15
0
+15
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Рад за Антона! удачи ему в Торпедо,а далее в поход за кубком Стэнли!
+8
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+8
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отсутствие Артамонова удивительно
+7
0
+7
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Антон молодца! Постоянное место во второй паре Торпедо, игра а большинстве в его возрасте дорогого стоит! Доверие Ларионова его вдохновляет! Уже четвертый в рейтинге!
+6
0
+6
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Как-то не особо важны эти рейтинги. Первым уйдет Селебрини, а дальше в зависимости от целей выбирающей команды.
+5
0
+5
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Травма Демидова практически не повлияла на его драфтовый рейтинг. Что в этом парне такого кто знает?
+4
-1
+3
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Ответ Kaban
Демидов спрогрессировал с 3-го места в рейтинге до 6-го. Ну и кто теперь скажет, что система Романа Борисовича не работает?
он травмирован
+4
-2
+2
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Зато у Еронко как он сказал на передачи у Шевченко с Зислисом, у него он даже в 10ку невойдет!
+1
0
+1
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Ответ Kaban
Демидов спрогрессировал с 3-го места в рейтинге до 6-го. Ну и кто теперь скажет, что система Романа Борисовича не работает?
Мне всегда было интересно, а разве так важно выберут тебя 3,6 или 10? Ладно 1 номер это престиж, но какая разница ты третий или 10?
+2
-1
+1
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Ответ Kaban
Демидов спрогрессировал с 3-го места в рейтинге до 6-го. Ну и кто теперь скажет, что система Романа Борисовича не работает?
Демидов травму получил, поэтому опустился у некоторых. Сейчас если его в аренду отдадут в команду КХЛ, то позиции восстановит.
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Лучше бы молчали - пока парней в армию не забрали!
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Демидов, с той игрой, которую он показывает в МХЛ после травмы "упадет" ещё ниже.
Интересно, кто выберет Чернышева за одни только габариты. Абрамов явно перспективнее.
И Адам Иржичек в реальности будет гораздо ниже.
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Ответ pizzatcarizza
Травма Демидова практически не повлияла на его драфтовый рейтинг. Что в этом парне такого кто знает?
Следующий magicman после Дацюка, Ivan Demigod.
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Ответ Дмитрий Пасечник
Зато у Еронко как он сказал на передачи у Шевченко с Зислисом, у него он даже в 10ку невойдет!
Баттон так видит. С него какой спрос...
0
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