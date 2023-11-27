Перрон забил 300-й гол в НХЛ. Он 6-й игрок с драфта-2007 с таким достижением
Давид Перрон достиг отметки в 300 голов в НХЛ.
Нападающий «Детройта» сделал дубль в матче против «Миннесоты» (4:1).
Теперь на его счету 732 (300+432) очка в 1075 играх в регулярных чемпионатах НХЛ.
Давид Перрон стал шестым игроком с драфта-2007 (26-й номер, выбран «Сент-Луисом»), забившим 300 голов в лиге.
Ранее этой отметки достигли Патрик Кэйн (451 гол), Джейми Бенн (366), Макс Пачиоретти (326), Логан Кутюр (323) и Джеймс ван Римсдайк (305).
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