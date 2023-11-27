Перрон забил 300-й гол в НХЛ. Он 6-й игрок с драфта-2007 с таким достижением

Давид Перрон достиг отметки в 300 голов в НХЛ.

Нападающий « » сделал дубль в матче против «Миннесоты» (4:1).

Теперь на его счету 732 (300+432) очка в 1075 играх в регулярных чемпионатах .

стал шестым игроком с драфта-2007 (26-й номер, выбран «Сент-Луисом»), забившим 300 голов в лиге.

Ранее этой отметки достигли (451 гол), (366), Макс Пачиоретти (326), Логан Кутюр (323) и Джеймс ван Римсдайк (305).