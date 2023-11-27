Перрон забил 300-й гол в НХЛ. Он 6-й игрок с драфта-2007 с таким достижением

Теги рейтинги Детройт НХЛ Драфт НХЛ Джеймс ван Римсдайк Патрик Кэйн Логан Кутюр Давид Перрон Джейми Бенн Макс Пачиоретти Хоккей

Давид Перрон достиг отметки в 300 голов в НХЛ.

Нападающий «Детройта» сделал дубль в матче против «Миннесоты» (4:1).

Теперь на его счету 732 (300+432) очка в 1075 играх в регулярных чемпионатах НХЛ.

Давид Перрон стал шестым игроком с драфта-2007 (26-й номер, выбран «Сент-Луисом»), забившим 300 голов в лиге.

Ранее этой отметки достигли Патрик Кэйн (451 гол), Джейми Бенн (366), Макс Пачиоретти (326), Логан Кутюр (323) и Джеймс ван Римсдайк (305).

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8 комментариев

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Direct free kick
Сент-Луис не хочет взять его к себе в 4-й раз?
+4
0
+4
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Алексей Тишкин
Ответ Оскар Муравьёв
Комментарий скрыт
ты уже сколько выбил?)
+4
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+4
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gangstarr
Ответ Оскар Муравьёв
Куч скоро 300 выбьет
Куч с драфта 2007?))))
+1
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dzenga 1
Блюзмены как всегда на высоте на драфте !
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nupor
Ответ Оскар Муравьёв
Куч скоро 300 выбьет
И Маккинон )))
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