Симашев о драфте НХЛ: «Шутки в «Локомотиве» не закончатся никогда, слышу их каждый день. С Бутом стараемся не обсуждать «Аризону»

Дмитрий Симашев сказал, что в «Локомотиве» много шуток на тему драфта НХЛ.

18-летний россиянин был выбран «Аризоной» под общим 6‑м номером на драфте НХЛ-2023. Под 12‑м номером «Койотис» выбрали его одноклубника – форварда .

– В « » в этом сезоне играют сразу два проспекта «Аризоны». Это как‑то сказывается на атмосфере в команде?

– Я думаю, шутки по этому поводу не закончатся никогда. В коллективе слышу их постоянно, каждый день. С Даниилом стараемся не обсуждать «Аризону», все‑таки сейчас мы игроки «Локомотива», - сказал защитник ярославцев.

В 31 матче в Фонбет Чемпионате КХЛ Симашев набрал 4 (2+2) очка при полезности «+7» и среднем времени 13:20.

В активе Бута 13 (7+6) очков в 25 играх при полезности «+10» и среднем времени 09:20.