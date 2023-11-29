Симашев о драфте НХЛ: «Шутки в «Локомотиве» не закончатся никогда, слышу их каждый день. С Бутом стараемся не обсуждать «Аризону»

Теги Локомотив Аризона НХЛ Драфт НХЛ КХЛ Матч ТВ Дмитрий Симашев Даниил Бут Хоккей

Дмитрий Симашев сказал, что в «Локомотиве» много шуток на тему драфта НХЛ.

18-летний россиянин был выбран «Аризоной» под общим 6‑м номером на драфте НХЛ-2023. Под 12‑м номером «Койотис» выбрали его одноклубника – форварда Даниила Бута

– В «Локомотиве» в этом сезоне играют сразу два проспекта «Аризоны». Это как‑то сказывается на атмосфере в команде?

– Я думаю, шутки по этому поводу не закончатся никогда. В коллективе слышу их постоянно, каждый день. С Даниилом стараемся не обсуждать «Аризону», все‑таки сейчас мы игроки «Локомотива», - сказал защитник ярославцев. 

В 31 матче в Фонбет Чемпионате КХЛ Симашев набрал 4 (2+2) очка при полезности «+7» и среднем времени 13:20. 

В активе Бута 13 (7+6) очков в 25 играх при полезности «+10» и среднем времени 09:20.

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4 комментария
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цэсемьэр
не понимаю что там смешного, но по факту это лучший драфтовый год Ярославля: школа воспитала 2 игрока первого раунда (на самом деле даже три)
+19
-1
+18
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Einfach Safari
Ответ rusbash14
Бут должен играть побольше, чем 9 минут за матч. Талант у парня очевиден, а сборная рано или поздно вернется на международные турниры.
мне кажется он в НХЛ раньше окажется, чем сборная на международном турнире)
+16
-2
+14
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rusbash14
Бут должен играть побольше, чем 9 минут за матч. Талант у парня очевиден, а сборная рано или поздно вернется на международные турниры.
+8
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+8
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amurseff03
Ну конечно, играя в Локо не будут обсуждать клуб Нхл.
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