Глотов о том, показывает ли СКА чемпионский характер: «Мы на правильном пути. Есть планка – быть лидерами КХЛ»

Василий Глотов подвел итоги матча СКА против «Динамо» (5:3).

– Почему СКА не удалось удержать преимущество при счете 3:1?

– « » – хорошая команда. Они активно играли, им надо было отыгрываться.

– Не испугались, что «Динамо» перевернет игру и все-таки доведет дело до победы?

– Нет. Таких опасений и близко не было.

– СКА подряд обыграл всех лидеров Западной Конференции – «Локомотив», «Спартак», «Торпедо» и теперь «Динамо». Можно ли сказать, что команда показывает чемпионский характер?

– Думаю, мы на правильном пути. Еще рано об этом говорить. Самое главное, что для нас есть планка – быть лидерами. Не только конференции, но и лиги, поэтому мы должны быть там.

– СКА не смог оставить ворота «сухими» в 17 матче подряд. Давит ли это как-то на команду?

– Нет, никак не давит. Конечно, хочется сделать приятное вратарю, но такая игра, хоккей сейчас очень атакующий, агрессивный. Очень тяжело это сделать [оставить ворота «сухими»]. Во главе угла будет стоять победа.

Конечно, если так получится, то будет прекрасно, но, повторю, очень тяжело это сделать. Если посмотреть, каждая команда делает это 3-5 раз за сезон.

– Удивились, что все-таки смог продолжить игру после ухода в раздевалку из-за травмы?

– Не, Санька – боец. Все нормально. Когда я на повторе увидел, что там колено, а не бедро, то спокойно воспринял.

– Не было опасений, что у него может быть серьезная травма?

– Были-были. Но посмотрел повтор и успокоился. Самое главное, что не колено и не голеностоп, потому что в бедре все-таки чуть-чуть помягче ткани, чем в колене. Слава богу, что вернулся. Это самое главное! – сказал нападающий СКА Василий Глотов.