Кожевников о СКА и 9 победах подряд: «Ожидаемо для тех, кто понимает хоккей. Давно говорил, что все придет. Скептиков всегда много»

Александр Кожевников прокомментировал победную серию СКА.

Петербургский клуб выиграл девять матчей подряд в Фонбет чемпионате .

«А что тут думать? Я давно говорил, что к СКА все придет и будет нормально! Для меня это ожидаемо.

Изменилось то, что они стали строже играть в обороне и вратаря нашли. Также у них хорошие звенья, в которых сыгрались молодые ребята.

Кто понимает хоккей, то для них это все было ожидаемо. Да, по началу были проблемы, но затем команда восстановилась. Так же хорошо будет и у ЦСКА.

А чего мне радоваться, что я изначально был прав насчет СКА! Скептиков всегда много.

У нас же журналистика гонится за рекордами. Все кто-то рекорды устанавливает. Рекорды должна устанавливать команда! А не какие-то игроки по отдельности.

Так и у СКА идет так, как должно было идти», – сказал двукратный олимпийский чемпион .