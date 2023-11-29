Кожевников о СКА и 9 победах подряд: «Ожидаемо для тех, кто понимает хоккей. Давно говорил, что все придет. Скептиков всегда много»

Теги СКА КХЛ Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников прокомментировал победную серию СКА.

Петербургский клуб выиграл девять матчей подряд в Фонбет чемпионате КХЛ.

«А что тут думать? Я давно говорил, что к СКА все придет и будет нормально! Для меня это ожидаемо.

Изменилось то, что они стали строже играть в обороне и вратаря нашли. Также у них хорошие звенья, в которых сыгрались молодые ребята.

Кто понимает хоккей, то для них это все было ожидаемо. Да, по началу были проблемы, но затем команда восстановилась. Так же хорошо будет и у ЦСКА. 

А чего мне радоваться, что я изначально был прав насчет СКА! Скептиков всегда много.

У нас же журналистика гонится за рекордами. Все кто-то рекорды устанавливает. Рекорды должна устанавливать команда! А не какие-то игроки по отдельности.

Так и у СКА идет так, как должно было идти», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

22 комментария
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Roman Kostyuchenko
вратаря говорит своего нашли 🤣🤣🤣 взяли лучшего в лиге. сложно его было найти однако 🤣
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Персональные данные Номер 67327384
Да, Шура, кто понимает хоккей тот всё видиит
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Сергей Омиго
ваша ска и тренер прокляты,вы пособирали со всей лиги,СКУПИЛИ,всех,но не болельшиков,которых ваши победы не радуют,на костях счастья не бывает
+7
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Sobachkin
Кожевникову пришёл платёж за PR СКА, теперь есть денежка на бухло в Красном и Белом
+7
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Дмитрий Соболев
как без лести в сторону ска ,а вдруг где перепадёт. особенно прикольно звучит нашли вратаря. нашли ? точно? вы уверены? может украли?
+4
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+4
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hett
надо запретить скептиков
+3
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Казань АК БАРС
Только вот по моему мнению у ска надо отобрать 4 очка, так как признали ошибки судей! Это будет справедливо! Как говорится НАРОД ВСЕ ВИДИТ!
+2
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Ilia Tikhonov
Когда вылизывал не напрасно!!!)
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_Абырвалг_
А вот и коммент из рюмочной подоспел . )))
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VintDV
А Рендулича- в Сочи:)))) тоже видимо нашли:)))
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VintDV
вратаря нашли....
В Адмирале:)))))
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VintDV
Подлиза:))))
На премию нарабатывает Кожевников, как самый лучший подхалим Ромки Р:)))
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Виталий Клепчев
А как Авангард!!!
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Andrey w
Как тут один персонаж) говорил вы кто такие вас это недолжно касаться) По этому запрещаю вам критиковать игру самой системной в мире команды))
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Andrew Chepaylo
Ответ Sobachkin
Кожевникову пришёл платёж за PR СКА, теперь есть денежка на бухло в Красном и Белом
https://cdn.discordapp.com/attachments/1121824426695073813/1179667970776117318/FB_IMG_1701325129505.jpg
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nikki_on
Ответ Roman Kostyuchenko
вратаря говорит своего нашли 🤣🤣🤣 взяли лучшего в лиге. сложно его было найти однако 🤣
А лучшим он стал сразу как в СКА перешёл? Что-то не помню, чтобы его лучшим называли до перехода в Питер.
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nikki_on
Ответ VintDV
А Рендулича- в Сочи:)))) тоже видимо нашли:)))
А что с Рендуличем не так? Его обменяли.
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nikki_on
Ответ Дмитрий Соболев
как без лести в сторону ска ,а вдруг где перепадёт. особенно прикольно звучит нашли вратаря. нашли ? точно? вы уверены? может украли?
да да, под покровом ночи, накинули мешок на голову и вывезли в Питер)
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Дмитрий Соболев
Ответ nikki_on
да да, под покровом ночи, накинули мешок на голову и вывезли в Питер)
примерно так
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nikki_on
Ответ Сергей Омиго
ваша ска и тренер прокляты,вы пособирали со всей лиги,СКУПИЛИ,всех,но не болельшиков,которых ваши победы не радуют,на костях счастья не бывает
За всех болельщиков не скажу, но болельщики СКА, думаю, рады победной серии. Про кости и счастье - это уже лирика какая-то.
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nikki_on
Ответ Казань АК БАРС
Только вот по моему мнению у ска надо отобрать 4 очка, так как признали ошибки судей! Это будет справедливо! Как говорится НАРОД ВСЕ ВИДИТ!
А у кого-то отнимали очки после признания ошибки? Или нужно отобрать очки только потому что это СКА?
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nikki_on
Ответ Andrey w
Как тут один персонаж) говорил вы кто такие вас это недолжно касаться) По этому запрещаю вам критиковать игру самой системной в мире команды))
Да это он скептиков со Спортса имел ввиду.
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