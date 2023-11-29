Кожевников о СКА и 9 победах подряд: «Ожидаемо для тех, кто понимает хоккей. Давно говорил, что все придет. Скептиков всегда много»
Александр Кожевников прокомментировал победную серию СКА.
Петербургский клуб выиграл девять матчей подряд в Фонбет чемпионате КХЛ.
«А что тут думать? Я давно говорил, что к СКА все придет и будет нормально! Для меня это ожидаемо.
Изменилось то, что они стали строже играть в обороне и вратаря нашли. Также у них хорошие звенья, в которых сыгрались молодые ребята.
Кто понимает хоккей, то для них это все было ожидаемо. Да, по началу были проблемы, но затем команда восстановилась. Так же хорошо будет и у ЦСКА.
А чего мне радоваться, что я изначально был прав насчет СКА! Скептиков всегда много.
У нас же журналистика гонится за рекордами. Все кто-то рекорды устанавливает. Рекорды должна устанавливать команда! А не какие-то игроки по отдельности.
Так и у СКА идет так, как должно было идти», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
В Адмирале:)))))
На премию нарабатывает Кожевников, как самый лучший подхалим Ромки Р:)))