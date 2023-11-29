Владимир Плющев: «Колбасит» наш арбитраж на матчах СКА – судьи работают под давлением. Видимо, передается от руководства корпусом, которое находится между молотом и наковальней»

Владимир Плющев считает, что арбитры работают под давлением на играх СКА.

«В этом сезоне на многих матчах СКА наш арбитраж, как сейчас модно говорить, «колбасит».

Ошибки сыплются в обе стороны – и СКА, и его соперников, скандал идет за скандалом.

Вижу, что наши судьи в этих матчах работают под давлением.

Видимо, оно передается от руководства корпусом, которое, подозреваю, находится между молотом и наковальней, что называется, плывет.

Но так всегда бывает, когда руководителю удается состояться не как профессионалу, а как официанту с полотенцем на руке.

Вот и подскакиваешь то к одному столику, то к другому», – сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.