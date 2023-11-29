Владимир Плющев: «Колбасит» наш арбитраж на матчах СКА – судьи работают под давлением. Видимо, передается от руководства корпусом, которое находится между молотом и наковальней»

Теги СКА судьи Владимир Плющев КХЛ Хоккей

Владимир Плющев считает, что арбитры работают под давлением на играх СКА.

«В этом сезоне на многих матчах СКА наш арбитраж, как сейчас модно говорить, «колбасит».

Ошибки сыплются в обе стороны – и СКА, и его соперников, скандал идет за скандалом.

Вижу, что наши судьи в этих матчах работают под давлением.

Видимо, оно передается от руководства корпусом, которое, подозреваю, находится между молотом и наковальней, что называется, плывет.

Но так всегда бывает, когда руководителю удается состояться не как профессионалу, а как официанту с полотенцем на руке.

Вот и подскакиваешь то к одному столику, то к другому», – сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.

5 комментариев
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prus_3
Плющева плющит.
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Roman Roman
"... Ошибки сыплются в обе стороны – и СКА, и его соперников, скандал идет за скандалом...." - ээээ, шо за скандалы из-за ошибок в пользу соперников? кроме штрафов в карман "тренера", вызывающих всеобщий фестиваль кликбейта?
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