Курьянов об обмене Демченко: «Василий немного потерял игру в этом сезоне. Хомченко готов в любой момент прийти команде на выручку»

Теги Авангард Антон Курьянов КХЛ Василий Демченко Адмирал Павел Хомченко Хоккей

Антон Курьянов прокомментировал обмен Василия Демченко в «Адмирал».

Взамен «Авангард» получил голкипера Павла Хомченко.

«Василий Демченко в этом сезоне немного потерял свою игру. В такой ситуации часто помогает смена обстановки, глоток свежего воздуха.

Мы, безусловно, помним и ценим ту помощь, которую Василий оказал «Авангарду» в прошлом сезоне, и желаем ему успешного продолжения карьеры.

В лице Хомченко наш клуб получает опытного голкипера, готового в любой момент прийти команде на выручку, а также усилить конкуренцию во вратарской бригаде», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

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