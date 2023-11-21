Курьянов об обмене Демченко: «Василий немного потерял игру в этом сезоне. Хомченко готов в любой момент прийти команде на выручку»
Антон Курьянов прокомментировал обмен Василия Демченко в «Адмирал».
Взамен «Авангард» получил голкипера Павла Хомченко.
«Василий Демченко в этом сезоне немного потерял свою игру. В такой ситуации часто помогает смена обстановки, глоток свежего воздуха.
Мы, безусловно, помним и ценим ту помощь, которую Василий оказал «Авангарду» в прошлом сезоне, и желаем ему успешного продолжения карьеры.
В лице Хомченко наш клуб получает опытного голкипера, готового в любой момент прийти команде на выручку, а также усилить конкуренцию во вратарской бригаде», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.
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