Демченко об «Авангарде»: «Проблема была не во мне, все играли плохо. Шайбы от задницы соперника могли залететь, от своих хоккеистов, еще как-нибудь»

Теги Авангард Трактор КХЛ Михаил Кравец Василий Демченко Адмирал Чемпионат.com Хоккей

Василий Демченко высказался о своем выступлении за «Авангард».

21 ноября омский клуб обменял Демченко в «Адмирал».

– Нужно было перезагрузиться?

– Наверное, это не тот случай.

– Были ли беседы с Кравецом?

– Да, один раз разговаривали. Это было в начале октября, разговор получился не очень длинным. После этого он больше со мной не общался.

Считаю, что никто не может говорить за меня, хочу я играть или нет.

– Что пошло не так?

– Совокупность накопленных проблем. Проблема была не во мне, а в том, что все играли плохо.

Та же самая ситуация, которая ранее случилась в «Тракторе»: шайбы залетали как угодно. От задницы соперника могли залететь, от своих игроков, еще как-нибудь.

Психологической проблемы как таковой не было, просто не получалось. В плане психологического состояния у меня полный порядок, никакой паники не было и нет, – сказал голкипер «Адмирала» Василий Демченко.

Курьянов об обмене Демченко: «Василий немного потерял игру в этом сезоне. Хомченко готов в любой момент прийти команде на выручку»

Материалы по теме

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Когда Вася в воротах, такое чувство, что там вообще никого нет. Мало того, что он пускает и в домик, и под ловушкой и над плечом, так он ещё из ворот уезжает по инерции.
+28
-2
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вася дорогой Рябыкина решил зайти: "Шайбы залетали как угодно, а так-то я Д’Артаньян"
+22
-2
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вася, ты дыра дырой! Пооскуряков на фоне тебя просто боженька! Да тот же Мишуров усадил тебя на лавку.
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Они сами залетали ко мне в ворота я то при чем тут?)) Да думаю это финиш карьеры с такой психологией и пониманием .
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Алексей Тарлыков
Когда Вася в воротах, такое чувство, что там вообще никого нет. Мало того, что он пускает и в домик, и под ловушкой и над плечом, так он ещё из ворот уезжает по инерции.
честно даже с экрана страшно было при атаке на ворота , если там демченко . Представляю какая уверенность у команды тогда была за свои ворота))
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
получается, вратарь - жопашник.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Александр Матросов
Вася дорогой Рябыкина решил зайти: "Шайбы залетали как угодно, а так-то я Д’Артаньян"
А которые я отбивал, так их арбитры подбирали, клали в ворота и зажигали красный свет.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вася, не позорился бы! Что-то Мишурову и Проскурякову такие шайбы не жалетают. А вообще, после драки кулаками не машут.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Когда Васька стоял около ворот, то плохо играла вся команда, а вот когда встали в ворота Проскуряков и Мишуров, то получается вся команда заиграла хорошо, совпадение?)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да он спасибо должен сказать кравцу, за то что в прошлом сезоне ставил его в состав.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну а что Вася мог сказать? Что в Авангарде ему дали шанс всей жизни стать 1-м номером (пусть и от безвыходности) и он неплохо провел сезон (косяков много конечно было но и нагрузка легла немаленькая на него), после получил хороший контракт, расслабил булки и его усадили на лавку 22 летний Мишуров и 36 летний Проскуряков? Нет, это не наш путь. Виноваты жопы соперников и партнеры по команде.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
И в любом то клубе у Васи были проблемы,а виноваты все кроме Васи!(сам это сказал)... Точно подметили,пошёл по дорожке Рябыкина...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Морально слабый вратарь. Не вывозит давления, талант то был, но не реализован. Почему ? В какой то момент пропала полностью уверенность в себе, и вот он плывет уже в Адмирал, возможно это конечная ...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А тебе видимо запрещали не пропускать шайбы
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
интервью обиженки, в прошлом сезоне играл норм, в этом не смог. значит нет стабильности и жаловаться нет смысла. играй и доказывай
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Алексей Викторович
получается, вратарь - жопашник.
"Вася-жопашник" так и запишем и запомним))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да уж, Вася..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эх, завистники! Ну что же вы все накинулись на великого вратаря и надежду отечественного хоккея?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
удачи конечно, но время покажет, в тебе ли дело,Вася
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий