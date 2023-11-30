Демченко об «Авангарде»: «Проблема была не во мне, все играли плохо. Шайбы от задницы соперника могли залететь, от своих хоккеистов, еще как-нибудь»
Василий Демченко высказался о своем выступлении за «Авангард».
21 ноября омский клуб обменял Демченко в «Адмирал».
– Нужно было перезагрузиться?
– Наверное, это не тот случай.
– Были ли беседы с Кравецом?
– Да, один раз разговаривали. Это было в начале октября, разговор получился не очень длинным. После этого он больше со мной не общался.
Считаю, что никто не может говорить за меня, хочу я играть или нет.
– Что пошло не так?
– Совокупность накопленных проблем. Проблема была не во мне, а в том, что все играли плохо.
Та же самая ситуация, которая ранее случилась в «Тракторе»: шайбы залетали как угодно. От задницы соперника могли залететь, от своих игроков, еще как-нибудь.
Психологической проблемы как таковой не было, просто не получалось. В плане психологического состояния у меня полный порядок, никакой паники не было и нет, – сказал голкипер «Адмирала» Василий Демченко.
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