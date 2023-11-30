Плющев о Ковальчуке в «Спартаке»: «Он будет значимым на площадке в некоторых матчах. Думаю, его берут для задачи взять Кубок Гагарина»

Владимир Плющев высказался о возможном возвращении Ильи Ковальчука в «Спартак».

«Видимо, это решение и « ». Илья считает, что он готов к сезону, что он готов помочь «Спартаку». Ну, флаг ему в руки. Это человек достаточно высокого уровня, в некоторых матчах он будет значимым на площадке.

Не рискует ли «Спартак» нарушить уже налаженные связи в команде? Это решение руководства и тренерского штаба, все-таки они не кота в мешке берут. Они же не шаляй-валяй занимаются селекционной работой.

Думаю, Ковальчука берут для задачи взять . Посмотрим, насколько он сможет справиться с этой задачей», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.