Плющев о Ковальчуке в «Спартаке»: «Он будет значимым на площадке в некоторых матчах. Думаю, его берут для задачи взять Кубок Гагарина»
Владимир Плющев высказался о возможном возвращении Ильи Ковальчука в «Спартак».
«Видимо, это решение Ильи и «Спартака». Илья считает, что он готов к сезону, что он готов помочь «Спартаку». Ну, флаг ему в руки. Это человек достаточно высокого уровня, в некоторых матчах он будет значимым на площадке.
Не рискует ли «Спартак» нарушить уже налаженные связи в команде? Это решение руководства и тренерского штаба, все-таки они не кота в мешке берут. Они же не шаляй-валяй занимаются селекционной работой.
Думаю, Ковальчука берут для задачи взять Кубок Гагарина. Посмотрим, насколько он сможет справиться с этой задачей», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.
По несчастью или к счастью,
Истина проста.
Никогда не возвращайся
В прежние места.
Даже если пепелище
Выглядит вполне
Не найти того , что ищем,
Ни тебе, ни мне.
( Г Шпаликов ).