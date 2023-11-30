Плющев о Ковальчуке в «Спартаке»: «Он будет значимым на площадке в некоторых матчах. Думаю, его берут для задачи взять Кубок Гагарина»

Теги Спартак Владимир Плющев Илья Ковальчук КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Владимир Плющев высказался о возможном возвращении Ильи Ковальчука в «Спартак».

«Видимо, это решение Ильи и «Спартака». Илья считает, что он готов к сезону, что он готов помочь «Спартаку». Ну, флаг ему в руки. Это человек достаточно высокого уровня, в некоторых матчах он будет значимым на площадке. 

Не рискует ли «Спартак» нарушить уже налаженные связи в команде? Это решение руководства и тренерского штаба, все-таки они не кота в мешке берут. Они же не шаляй-валяй занимаются селекционной работой.

Думаю, Ковальчука берут для задачи взять Кубок Гагарина. Посмотрим, насколько он сможет справиться с этой задачей», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.

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3 комментария
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Правильно,его берут чтобы взять!
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Он два года назад трусы катал и в защиту не возвращался. Закончил сезон с минусом в КПД . А спустя два года готов ? Посмотрим , что из этой авантюры выйдет. Уходя - уходи достойно.
По несчастью или к счастью,
Истина проста.
Никогда не возвращайся
В прежние места.
Даже если пепелище
Выглядит вполне
Не найти того , что ищем,
Ни тебе, ни мне.
( Г Шпаликов ).
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какого дьявола это в футбольной ленте новостей?! его в ФК Спартак что ли зовут?! или спортсу вообще уже на все класть ради кликов?!
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