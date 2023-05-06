Экс-форвард «Барыса», ЦСКА и СКА Вей перешел в немецкий «Мангейм». Ранее клуб подписал обладателя Кубка Стэнли Кюнхакля на 3 года

Теги переходы чемпионат Германии Мангейм КХЛ Барыс АИК Шеллефтео Линден Вей Том Кюнхакль SHL Хоккей

Форварды Линден Вей и Том Кюнхакль стали игроками немецкого «Мангейма».

31-летний канадский нападающий подписал с клубом однолетний контракт.

До этого он провел 6 сезонов в КХЛ, где поиграл за «Барыс», СКА и ЦСКА. В 2019 году стал обладателем Кубка Гагарина в составе московских армейцев.

В минувшем сезоне провел 57 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ за клуб из Казахстана и набрал 41 (18+23) очко.

Отметим, что несколькими днями ранее «Мангейм» подписал 3-летний контракт с 2-кратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» Томом Кюнхаклем.

В минувшем сезоне 31-летний немецкий форвард играл в Швеции за «Шеллефтео», с которым стал вице-чемпионом страны.

В регулярном чемпионате SHL он набрал 18 (10+8) очков в 32 играх, в плей-офф – 5 (2+3) баллов в 17 матчах. 

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Камиль Мухаметшин
а жаль мог бы в кхл попылить ещё
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Камиль Мухаметшин
Кюнхакль удачно взял 2 кс и домой)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
עדן
Так там агент бабай , эффективный агент , успешно экспортирует игроков из КХЛ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Michael 1994
жаль, что покинул кхл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий