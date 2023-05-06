Экс-форвард «Барыса», ЦСКА и СКА Вей перешел в немецкий «Мангейм». Ранее клуб подписал обладателя Кубка Стэнли Кюнхакля на 3 года
Форварды Линден Вей и Том Кюнхакль стали игроками немецкого «Мангейма».
31-летний канадский нападающий подписал с клубом однолетний контракт.
До этого он провел 6 сезонов в КХЛ, где поиграл за «Барыс», СКА и ЦСКА. В 2019 году стал обладателем Кубка Гагарина в составе московских армейцев.
В минувшем сезоне провел 57 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ за клуб из Казахстана и набрал 41 (18+23) очко.
Отметим, что несколькими днями ранее «Мангейм» подписал 3-летний контракт с 2-кратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» Томом Кюнхаклем.
В минувшем сезоне 31-летний немецкий форвард играл в Швеции за «Шеллефтео», с которым стал вице-чемпионом страны.
В регулярном чемпионате SHL он набрал 18 (10+8) очков в 32 играх, в плей-офф – 5 (2+3) баллов в 17 матчах.
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