Директор ЦСКА: «Есть время, чтобы поправить турнирное положение. Доверие к тренерскому штабу безусловное»

Теги ЦСКА Денис Денисов Сергей Федоров КХЛ ТАСС Хоккей

Директор ЦСКА высказался о результатах команды в сезоне-2023/24.

Клуб занимает 6-е место в таблице Запада с 40 очками в 35 играх.

«По поводу результатов – тот, кто интересуется хоккеем, знает, что мы в целом можем, конечно же, выступать лучше. Сезон не закончился, все еще впереди.

Есть как объективные, так и субъективные причины. У нас много травм, болезней, есть нюансы, в которые не хотелось бы вдаваться.

Мы эти проблемы решаем по мере своих сил и идем к тому, чтобы показать тот результат, который от нас ждут. Я бы не хотел говорить, что сейчас можно выступать из рук вон плохо, а потом нагонять. Есть время для того, чтобы поправить турнирное положение. Доверие к тренерскому штабу безусловное», – сказал спортивный директор ЦСКА Денис Денисов.

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3 комментария

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Огюст
Да всё нормально с турнирным положением на данный момент у Цска - стоит одной из команд из первой шестёрки на Западе выиграть подряд три матча ,а другой два проиграть , вот они и местами поменялись ! А , к плей- оффу Цска ,как это было последние два года в игре " ощетинится" против соперников и будут победы- Фёдоров дело своё тренерское отлично со своим опытом знает ! !
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Барсукова Элина
Ответ Огюст
Да всё нормально с турнирным положением на данный момент у Цска - стоит одной из команд из первой шестёрки на Западе выиграть подряд три матча ,а другой два проиграть , вот они и местами поменялись ! А , к плей- оффу Цска ,как это было последние два года в игре " ощетинится" против соперников и будут победы- Фёдоров дело своё тренерское отлично со своим опытом знает ! !
Полностью согласна. Региональный чемпионат еще не окончен, даже с 9 места можно взлететь, что тут говорить о 6. ЦСКА еще покажет себя
+1
0
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