Директор ЦСКА: «Есть время, чтобы поправить турнирное положение. Доверие к тренерскому штабу безусловное»

Директор ЦСКА высказался о результатах команды в сезоне-2023/24.

Клуб занимает 6-е место в таблице Запада с 40 очками в 35 играх.

«По поводу результатов – тот, кто интересуется хоккеем, знает, что мы в целом можем, конечно же, выступать лучше. Сезон не закончился, все еще впереди.

Есть как объективные, так и субъективные причины. У нас много травм, болезней, есть нюансы, в которые не хотелось бы вдаваться.

Мы эти проблемы решаем по мере своих сил и идем к тому, чтобы показать тот результат, который от нас ждут. Я бы не хотел говорить, что сейчас можно выступать из рук вон плохо, а потом нагонять. Есть время для того, чтобы поправить турнирное положение. Доверие к тренерскому штабу безусловное», – сказал спортивный директор ЦСКА Денис Денисов.