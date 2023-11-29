Майоров об интервью Задорова: «Какая муха его укусила? Вот так задом повернуться к родине. Стараюсь не реагировать на таких людей по одной причине – их единицы»

Борис Майоров оценил высказывания Никиты Задорова о России.

«Это не первое его высказывание на грани неприятия решения, которые Россия принимает. Не только в плане политики, но и, по-моему, в плане спорта тоже.

Меня удивляет это. Я помню Задорова, который играл, не могу сказать, что у меня в сборной.

Просто я был на чемпионате мира, в котором принимал участие и Задоров в составе молодежной сборной. Я был руководителем этой делегации.

Ну, вроде парень как парень, потом уехал в Северную Америку.

Какая муха его укусила? Значит, человек воспитывался если не на советских традициях, то на российских.

Здесь у него дом, здесь у него родственники, и вот так вот задом повернуться к родине – я таких людей просто не понимаю и стараюсь не реагировать на то, что они говорят по одной простой причине – их просто единицы», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.

Задоров о Ротенберге-тренере: «Это цирк, но об этом никто не говорит – все под системой сидят. Никто не будет выпендриваться»

Задоров о сборной России: «За ЧМ-2014 дали мерседесы и по $400 000 каждому и сказали: «Два дня, чтобы снять наличными». Нужно было реабилитироваться за ОИ. А канадцам IPad давали»