Майоров об интервью Задорова: «Какая муха его укусила? Вот так задом повернуться к родине. Стараюсь не реагировать на таких людей по одной причине – их единицы»

Теги Калгари НХЛ Борис Майоров КХЛ Никита Задоров Хоккей

Борис Майоров оценил высказывания Никиты Задорова о России.

«Это не первое его высказывание на грани неприятия решения, которые Россия принимает. Не только в плане политики, но и, по-моему, в плане спорта тоже.

Меня удивляет это. Я помню Задорова, который играл, не могу сказать, что у меня в сборной.

Просто я был на чемпионате мира, в котором принимал участие и Задоров в составе молодежной сборной. Я был руководителем этой делегации.

Ну, вроде парень как парень, потом уехал в Северную Америку.

Какая муха его укусила? Значит, человек воспитывался если не на советских традициях, то на российских.

Здесь у него дом, здесь у него родственники, и вот так вот задом повернуться к родине – я таких людей просто не понимаю и стараюсь не реагировать на то, что они говорят по одной простой причине – их просто единицы», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.

Задоров о Ротенберге-тренере: «Это цирк, но об этом никто не говорит – все под системой сидят. Никто не будет выпендриваться»

Задоров о сборной России: «За ЧМ-2014 дали мерседесы и по $400 000 каждому и сказали: «Два дня, чтобы снять наличными». Нужно было реабилитироваться за ОИ. А канадцам IPad давали»

60 комментариев
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Витольд Бубеный
Ответ Артур Кузьминский
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Когда государству от тебя что-то надо оно называет себя Родиной!
+43
-3
+40
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Авл Агерий
Почему у Задорова не может быть своего мнения о происходящем? Совка давно уже нет.
+42
-6
+36
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_Абырвалг_
Хорошо по этому поводу сказал Ю. Шевчук !
+39
-5
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Башмак Нирванов
Ответ Direct free kick
Как человек нормальный не переношу ни атавизмов СССР майорова, ни соросят типо заборова
А что, человек, желающий иметь выбор - сразу соросятец?
+33
-11
+22
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wolkov
Ответ Башмак Нирванов
А что, человек, желающий иметь выбор - сразу соросятец?
задоров не понятно чего желает, он же свои мысли внятно не умеет формулировать
+33
-16
+17
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hottabich
Дедушке уже 86-й год идет! Зачем его вообще о чем то спрашивать )))- пусть отдыхает себе на пенсии)
+22
-5
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Авл Агерий
Ответ Игорь Новиков
"Совка давно уже нет". Но не все это поняли. Или делают вил, что не понимают, что молодые люди так жить не хотят.
Задоров высказал в интервью то, что он думает по разным вопросам общественной жизни. Это его право. А у соотечественников к нему ненависть как к врагу народа будто сейчас сталинские времена. Вот что поражает.
+17
-2
+15
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wolkov
Ответ Башмак Нирванов
Ну явно не как на России.
у меня все норм с выбором. а задорову из канады виднее?
+25
-10
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Ми Ша
Может это родина повернулась задом? А многие живут и стараются не замечать
+17
-2
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Джон Мщузавсех
После подлого разгрома Конвоя свободы сами кануки разочаровались в своей политической элите. Но Задоров носит розовые очки и костюм в обтяжку. Его мнение, конечно же, очень важно, бгг.
+32
-17
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dmon82
так он же всегда говорит, что вообще не следит за НХЛ. или он тайно Дудя смотрит?
+11
0
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Togliattinec
Ответ wolkov
у меня все норм с выбором. а задорову из канады виднее?
Это тот самый выбор, где третье лицо в государстве говорит, что «Нет Путина - нет России»?
Странно, не думал, что страна зависит от одного человека
+13
-2
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Fanático
Ответ Marienburg
Майорову пора усвоить, кусает не муха, а пчела
Собрат Задорова по разуму? Это устойчивое выражение и ему уже не одна сотня лет.
+13
-2
+11
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Jeff Lebowski
Ответ Анюточка Колыханова
Перестала смотреть Дудя после начало войны, слишком всё политически стало, можете сказать, что такого сказал Задоров против Родины?
Сказал, что он за мир.
+12
-2
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nmnackjbxkasbk
Ответ Marienburg
Майорову пора усвоить, кусает не муха, а пчела
жалит пчела
+9
0
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Салават
Задор- мужик, не стал язык совать в ж....
+10
-2
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grek087
Ответ Анюточка Колыханова
Перестала смотреть Дудя после начало войны, слишком всё политически стало, можете сказать, что такого сказал Задоров против Родины?
Да все в перемешку и ни о чем. Он не Панара который бы харизмой хотя бы взял, даже если в чём-то его утверждения были преуменьшены, преувеличены или неточны. А задоров как дровосек. Вот в Канаде хорошо, а в России не очень. А вот если бы не было Путина то было бы хорошо как в Канаде. Ну типичная повестка либеральных сми, при всем моем уважении)
+37
-29
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Башмак Нирванов
Ответ wolkov
задоров не понятно чего желает, он же свои мысли внятно не умеет формулировать
Ну почему... Вполне ясно сказал.
Хочу, чтобы был выбор.
Реальный.
+10
-3
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Громовася
Дед сказал: Здесь у него дом, здесь у него родственники, и вот так вот задом повернуться к родине – я таких людей просто не понимаю и стараюсь не реагировать на то, что они говорят по одной простой причине – их просто единицы»........А вот мой ответ: Вы просто великие, Майоровы, Третьяки, Старостины...итп...дворцы в Саратовах и Владиках открываете на деньги народа, можно вопрос? что вложил в русский хоккей Третьяк денег? своих...кроме того , что его внук тренировался с Голдобиным, Маминым, Толчинским, Шаровым, Демидовым , а потом взял и выгнал одного из лучших тренеров 20-х годов из сборной. И за что их уважать?
+10
-3
+7
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Maxim Shumov
Заметьте - у нас уже почти официально принято считать деда, его деньги и его друзей - Родиной
+6
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Башмак Нирванов
Ответ wolkov
как в омерике?))
Ну явно не как на России.
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-5
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Башмак Нирванов
Ответ wolkov
у меня все норм с выбором. а задорову из канады виднее?
У него со зрением точно лучше.
В упор не видеть очевидное - довольно распространенное явление теперь.
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Direct free kick
Ответ Заборостроитель
Вы будете смеяться, источник вопроса -- Ларин
Кликбейт, это не тот Ларин
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-2
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Direct free kick
Ответ Заборостроитель
Ларин не из улицы разбитых фонарей, а вот по-совецки ли, играть на тотализаторе?
Игорь Ларин скандальный журналист, с 2015 года по сути забытый, вы не о нём хотели пошутить?
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wolkov
Ответ Башмак Нирванов
Ну почему... Вполне ясно сказал. Хочу, чтобы был выбор. Реальный.
как в омерике?))
+10
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Angelgirl
Ответ Анюточка Колыханова
Перестала смотреть Дудя после начало войны, слишком всё политически стало, можете сказать, что такого сказал Задоров против Родины?
Ничего.
+3
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Red A.
Ответ Джон Мщузавсех
После подлого разгрома Конвоя свободы сами кануки разочаровались в своей политической элите. Но Задоров носит розовые очки и костюм в обтяжку. Его мнение, конечно же, очень важно, бгг.
Могу вас заверить, что среднестатистический житель Канады отрициательно относительно к конвою свободы, или как они любят называть его к конвою тупизны.
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makar gusev
Ответ Red A.
Чем промыты? Тем, что надо прививаться и во время эпидемии в масках ходить чтобы других людей не заражать?
Ну Вы б для начала изучили реальную «эффективность» «вакцин» и намордников, прежде чем толпой идти за тем, что Вам массмедиа проповедуют.
+4
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Башмак Нирванов
Ответ Александр Невский
Вся Россия все жители за Путина, спасибо большое за военную операцию это самое лучшее событие за последние годы, задоров это пустое место.
А давай ещё дальше пойдем?
Ну что ещё лучше жить стало.
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Авл Агерий
Ответ Александр Невский
Вся Россия все жители за Путина, спасибо большое за военную операцию это самое лучшее событие за последние годы, задоров это пустое место.
Жены мобилизованных особенно рады
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Vladichka Niskazhunikomu
Ответ makar gusev
Спасибо за констатацию факта, что среднестатистический житель Канады имеет промытые мозги.
жители канады имеют мозги???
+1
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Игорь Новиков
Ответ Авл Агерий
Почему у Задорова не может быть своего мнения о происходящем? Совка давно уже нет.
"Совка давно уже нет". Но не все это поняли. Или делают вил, что не понимают, что молодые люди так жить не хотят.
+6
-5
+1
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Сибирский литовец
Ответ Салават
Задор- мужик, не стал язык совать в ж....
мужик, языком - вжик
+2
-1
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LanSER
Власть - это не родина.
+1
0
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Marienburg
Майорову пора усвоить, кусает не муха, а пчела
+3
-3
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Анюточка Колыханова
Перестала смотреть Дудя после начало войны, слишком всё политически стало, можете сказать, что такого сказал Задоров против Родины?
+10
-10
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Direct free kick
Как человек нормальный не переношу ни атавизмов СССР майорова, ни соросят типо заборова
+27
-27
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Артур Кузьминский
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Red A.
Ответ makar gusev
Спасибо за констатацию факта, что среднестатистический житель Канады имеет промытые мозги.
Чем промыты? Тем, что надо прививаться и во время эпидемии в масках ходить чтобы других людей не заражать?
+1
-1
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Заборостроитель
Вы будете смеяться, источник вопроса -- Ларин
+2
-2
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Башмак Нирванов
Ответ Александр Невский
Комментарий удален модератором
Спасибо за совет.
Удачи не желаю.
Она тебе уже не понадобится.
Поговорим лет эдак через 5.
Ну если твой "Спасибо" шарик не сотрёт.
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Александр Невский
Ответ Башмак Нирванов
Выросли на инфляцию или меньше? Если меньше, то жить стали хуже. Про китайскую тачку - мои поздравления. Вспомнишь через 5 лет, когда ее продавать надо будет. Сколько от нее останется. Ну а про "пойдем дальше конечно" - молодец. Спасибо за честность. Поэтому у вас и не будет ног.
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Башмак Нирванов
Ответ Александр Невский
И дальше пойдем конечно , жить да стало лучше , я квартиру купил , машину новую Джили Монджаро, в Турцию летал в Дубай , намного лучше стало жить . ты что голодный ходишь , заводы военные работают круглосуточно , зарплаты выросли .
Выросли на инфляцию или меньше? Если меньше, то жить стали хуже. Про китайскую тачку - мои поздравления. Вспомнишь через 5 лет, когда ее продавать надо будет. Сколько от нее останется.
Ну а про "пойдем дальше конечно" - молодец. Спасибо за честность.
Поэтому у вас и не будет ног.
0
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Заборостроитель
Ответ Direct free kick
Игорь Ларин скандальный журналист, с 2015 года по сути забытый, вы не о нём хотели пошутить?
Да, шутка с бородой🤣
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Громовася
Ответ Fanático
Собрат Задорова по разуму? Это устойчивое выражение и ему уже не одна сотня лет.
ОК не пропускают правду, выражению сотня лет, но продолжение есть " Пчела кусает, а муха облизывает"
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Всё знаю
Был великим хоккеистом, стал типичным флюгером.
Куда ветер системы подует, туда и они.
Жаль, очень жаль.
И ведь не стесняются приписывать Родину.
Будто не знают, что Родина и государство - это абсолютно разные вещи.
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ТимТалер
Муха называется "Хочу жить в Америке ! Дайте паспорт !")
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Иван Иванов
Ответ Авл Агерий
Почему у Задорова не может быть своего мнения о происходящем? Совка давно уже нет.
Том-то и дело , что сейчас примерно все тоже самое что при совке. Только фантик поменялся.
+2
-2
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Игорь Новиков
Ответ Авл Агерий
Задоров высказал в интервью то, что он думает по разным вопросам общественной жизни. Это его право. А у соотечественников к нему ненависть как к врагу народа будто сейчас сталинские времена. Вот что поражает.
Так инструменты у режима примерно те же. Отсюда и созание у населения такое же.
+3
-3
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Тарасов А.
Порядочных людей, тех, кто имеет смелость думать, всегда единицы. К сожалению…
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