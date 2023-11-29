Майоров об интервью Задорова: «Какая муха его укусила? Вот так задом повернуться к родине. Стараюсь не реагировать на таких людей по одной причине – их единицы»
Борис Майоров оценил высказывания Никиты Задорова о России.
«Это не первое его высказывание на грани неприятия решения, которые Россия принимает. Не только в плане политики, но и, по-моему, в плане спорта тоже.
Меня удивляет это. Я помню Задорова, который играл, не могу сказать, что у меня в сборной.
Просто я был на чемпионате мира, в котором принимал участие и Задоров в составе молодежной сборной. Я был руководителем этой делегации.
Ну, вроде парень как парень, потом уехал в Северную Америку.
Какая муха его укусила? Значит, человек воспитывался если не на советских традициях, то на российских.
Здесь у него дом, здесь у него родственники, и вот так вот задом повернуться к родине – я таких людей просто не понимаю и стараюсь не реагировать на то, что они говорят по одной простой причине – их просто единицы», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.
Задоров о Ротенберге-тренере: «Это цирк, но об этом никто не говорит – все под системой сидят. Никто не будет выпендриваться»
Задоров о сборной России: «За ЧМ-2014 дали мерседесы и по $400 000 каждому и сказали: «Два дня, чтобы снять наличными». Нужно было реабилитироваться за ОИ. А канадцам IPad давали»
Странно, не думал, что страна зависит от одного человека
Хочу, чтобы был выбор.
Реальный.
В упор не видеть очевидное - довольно распространенное явление теперь.
Ну что ещё лучше жить стало.
Удачи не желаю.
Она тебе уже не понадобится.
Поговорим лет эдак через 5.
Ну если твой "Спасибо" шарик не сотрёт.
Ну а про "пойдем дальше конечно" - молодец. Спасибо за честность.
Поэтому у вас и не будет ног.
Куда ветер системы подует, туда и они.
Жаль, очень жаль.
И ведь не стесняются приписывать Родину.
Будто не знают, что Родина и государство - это абсолютно разные вещи.