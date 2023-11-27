Кучеров – вторая звезда недели в НХЛ с 8 очками в 3 играх. Макдэвид – первая, у него 12 баллов в 4 матчах

Никита Кучеров признан второй звездой недели в НХЛ.

Лига определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Третьей звездой стал голкипер « » одержавший три победы в трех матчах, пропуская в среднем 2,35 шайбы и отражая 92,1% бросков.

Второй звездой назван нападающий « » , набравший 8 (2+6) баллов в трех играх.

Первой звездой признан форвард « » , который отметился 12 (3+9) очками в четырех матчах.