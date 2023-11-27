Кучеров – вторая звезда недели в НХЛ с 8 очками в 3 играх. Макдэвид – первая, у него 12 баллов в 4 матчах
Никита Кучеров признан второй звездой недели в НХЛ.
Лига определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.
Третьей звездой стал голкипер «Нэшвилла» Юусе Сарос одержавший три победы в трех матчах, пропуская в среднем 2,35 шайбы и отражая 92,1% бросков.
Второй звездой назван нападающий «Тампы» Никита Кучеров, набравший 8 (2+6) баллов в трех играх.
Первой звездой признан форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который отметился 12 (3+9) очками в четырех матчах.
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