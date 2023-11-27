Кучеров – вторая звезда недели в НХЛ с 8 очками в 3 играх. Макдэвид – первая, у него 12 баллов в 4 матчах

Теги рейтинги Тампа-Бэй Нэшвилл Эдмонтон НХЛ Никита Кучеров Коннор Макдэвид Юусе Сарос Хоккей

Никита Кучеров признан второй звездой недели в НХЛ.

Лига определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Третьей звездой стал голкипер «Нэшвилла» Юусе Сарос одержавший три победы в трех матчах, пропуская в среднем 2,35 шайбы и отражая 92,1% бросков.

Второй звездой назван нападающий «Тампы» Никита Кучеров, набравший 8 (2+6) баллов в трех играх.

Первой звездой признан форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который отметился 12 (3+9) очками в четырех матчах.

8 комментариев

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Lesich
Наконец-то гонка бомбардиров приобретает привычные очертания. Стыдно когда доминируют защитники, при всем уважении к К.Хьюзу и Макару
+18
-1
+17
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Огюст
По хорошему бомбардирскому графику играет Кучеров -молодец главное , что бы травмы не цеплять!
+11
-1
+10
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Silky Mitts
Ответ Тёма Тёма
Ну за 6 очков в матче могли бы и 1 дать...
Если бы награда называлась "звезда дня", то дали бы.
+5
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MachineGunKelly
Монстры!!
+3
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Dimash Balatayev
Ответ Lesich
Наконец-то гонка бомбардиров приобретает привычные очертания. Стыдно когда доминируют защитники, при всем уважении к К.Хьюзу и Макару
При всем уважении Макар не был топ-1 по ходу сезона, как Куин Хьюз
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