Ли заработает в «Амуре» около 24 млн рублей в этом сезоне, в следующем – 30 млн, в сезоне-2025/26 – 35 («Хайруллин Live»)

Теги Амур КХЛ деньги Кэмерон Ли Хоккей

Стало известно, сколько будет зарабатывать Кэмерон Ли в «Амуре».

26-летний защитник на днях заключил новое соглашение с дальневосточным клубом.

«Амур» подписал новый контракт с защитником Кэмероном Ли на очень выгодных условиях.

В нынешнем сезоне игрок заработает около 24 миллионов [рублей], в следующем – 30, в сезоне-2025/26 – 35», – сообщает Telegram-канал «Хайруллин Live».

На счету канадца, получившего российское гражданство, 12 (2+10) очков в 30 матчах текущего Фонбет Чемпионата КХЛ при показателе полезности «минус 9». Подробную статистику хоккеиста можно посмотреть здесь.

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3 комментария
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ЧакЧак
я думал наш Ли ....екатовский
+4
0
+4
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User User
за то хохлачев получает 75мл. с тремя очками, Нападающий,,
+3
0
+3
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Михаил
Пусть зарабатывает
0
0
0
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