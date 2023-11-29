Ли заработает в «Амуре» около 24 млн рублей в этом сезоне, в следующем – 30 млн, в сезоне-2025/26 – 35 («Хайруллин Live»)

Стало известно, сколько будет зарабатывать Кэмерон Ли в «Амуре».

26-летний защитник на днях заключил новое соглашение с дальневосточным клубом.

«Амур» подписал новый контракт с защитником на очень выгодных условиях.

В нынешнем сезоне игрок заработает около 24 миллионов [рублей], в следующем – 30, в сезоне-2025/26 – 35», – сообщает Telegram-канал «Хайруллин Live».

На счету канадца, получившего российское гражданство, 12 (2+10) очков в 30 матчах текущего Фонбет Чемпионата КХЛ при показателе полезности «минус 9». Подробную статистику хоккеиста можно посмотреть здесь.