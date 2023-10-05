Канадский хоккеист «Амура» Кэмерон Ли получил российский паспорт
Канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли получил российский паспорт.
Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
«Канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли сегодня получил российский паспорт и окончательно вступил в российское гражданство.
Поздравляю Кэма с этим важным событием в его жизни. Рад, что в нашей стране и регионе на одного хорошего специалиста, человека и, самое главное, соотечественника стало больше.
В воскресенье посмотрим на нового гражданина России и всю команду в «домашнем» матче «Амура» с тольяттинской «Ладой». Верим в победу!» – написал Дегтярев в телеграм-канале.
Фото: t.me/Degtyarev_Info
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