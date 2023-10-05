Канадский хоккеист «Амура» Кэмерон Ли получил российский паспорт

Теги Амур КХЛ Политика натурализация Михаил Дегтярев Кэмерон Ли Хоккей

Канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли получил российский паспорт.

Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. 

«Канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли сегодня получил российский паспорт и окончательно вступил в российское гражданство.

Поздравляю Кэма с этим важным событием в его жизни. Рад, что в нашей стране и регионе на одного хорошего специалиста, человека и, самое главное, соотечественника стало больше.

В воскресенье посмотрим на нового гражданина России и всю команду в «домашнем» матче «Амура» с тольяттинской «Ладой». Верим в победу!» – написал Дегтярев в телеграм-канале.

Фото: t.me/Degtyarev_Info

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7 комментариев

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KasperSurgut
Я достаю из широких шорт, ........ Завидуй Кросби, завидуйте остальные!))
+2
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Fma wozo
браво 👏
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Михаил Черный
Потом вернут нормальный лимит, а канадороссияне останутся)
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Radik_2.0
Ответ viktorpavlov70
О, ещё один. Простой российский паренёк, сын столяра и плотника.
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viktorpavlov70
Ответ Radik_2.0
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остаётся только надеяться и верить....
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