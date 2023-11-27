Губернатор Дегтярев выложил видео с Кэмероном Ли в бане: «Наш человек! Теперь можно задуматься и о дальневосточном гектаре»

Теги Амур видео КХЛ Политика Михаил Дегтярев Кэмерон Ли Хоккей

Михаил Дегтярев опубликовал видео с хоккеистом Кэмероном Ли в бане.

В ролике защитник «Амура» посещает парную клуба.

«Наш человек! Защитник «Амура» Кэмерон Ли – тот самый канадец, который недавно получил российское гражданство – сегодня подписал новый двухлетний контракт с клубом.

Поддерживаю его решение. Теперь можно задуматься и о дальневосточном гектаре», – написал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев

Кэмерон Ли про стереотипы о русских: «Быстрая езда – моя фишка, однажды летел под 200 км в час. Водку пробовал, хороший напиток. Баню полюбил. Получается, я уже вполне русский»

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16 комментариев

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mpFreeman
Ходить в баню с одним из пажей Жириновского весьма опасно, полагаю.)
+33
0
+33
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Персональные данные Номер 67327384
и о паре десятков крепостных впридачу
+10
-2
+8
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DrDro
Ответ mpFreeman
Ходить в баню с одним из пажей Жириновского весьма опасно, полагаю.)
Ну для кого как. Некоторые потом взлетают по карьерной лестнице)
+7
-1
+6
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Alexander91
Сам название канала придумал?😐
+5
0
+5
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Виктор Попов
Кто про что, а вшивый о бане...
+2
0
+2
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viktorpavlov70
Теперь и Ли после пулемёта Дегтярёва стал вашим человеком? А Волгин, судя по всему в баню не пошёл)))
+2
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+2
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Vladimir Antonov
Ответ Дмитрий Травницкий
Когда я услышал фамилию Кэмерон, то сначала подумал про Дэвида😁
Ну Дэвид то вроде не такой дурашка .,
+3
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Михаил
Как бы о другой земельке не пришлось беспокоится
+2
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Юрий Байбурдин
Эх жаль Жириновского нет ,он бы тоже пошел в баню.
+1
0
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Дмитрий Травницкий
Когда я услышал фамилию Кэмерон, то сначала подумал про Дэвида😁
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ROS#
И кто у кого здоровье зубов проверял?
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Денис Давыдов
Ответ Дмитрий Травницкий
Когда я услышал фамилию Кэмерон, то сначала подумал про Дэвида😁
ток тут это имя, и я подумал бы о Джеймсе Кэмероне, а не о бывшем премьер министре Великобритании 🤣
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Дмитрий Травницкий
Ответ Денис Давыдов
ток тут это имя, и я подумал бы о Джеймсе Кэмероне, а не о бывшем премьер министре Великобритании 🤣
ну да, Губер реально синий по жизни, как аватар😁(если судить по его словам и делам)
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Сивуч
Ответ Дмитрий Травницкий
Когда я услышал фамилию Кэмерон, то сначала подумал про Дэвида😁
А я про Диаз 😂
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Геннадий Рудой
Ответ mpFreeman
Ходить в баню с одним из пажей Жириновского весьма опасно, полагаю.)
Длинный не испортил бы мужичка,ну если полезет,то сразу в бубен
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