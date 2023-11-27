Губернатор Дегтярев выложил видео с Кэмероном Ли в бане: «Наш человек! Теперь можно задуматься и о дальневосточном гектаре»
Михаил Дегтярев опубликовал видео с хоккеистом Кэмероном Ли в бане.
В ролике защитник «Амура» посещает парную клуба.
«Наш человек! Защитник «Амура» Кэмерон Ли – тот самый канадец, который недавно получил российское гражданство – сегодня подписал новый двухлетний контракт с клубом.
Поддерживаю его решение. Теперь можно задуматься и о дальневосточном гектаре», – написал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Кэмерон Ли про стереотипы о русских: «Быстрая езда – моя фишка, однажды летел под 200 км в час. Водку пробовал, хороший напиток. Баню полюбил. Получается, я уже вполне русский»
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