Джек Хьюз с 1+2, Макдэвид с 1+2 и Эттинджер с 1-м шатаутом в сезоне – звезды дня в НХЛ

Джек Хьюз, Коннор Макдэвид и Джейк Эттинджер – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги игрового дня.

Третья звезда – вратарь « » , впервые в сезоне сыгравший на ноль. Он отразил 27 бросков в матче с «Виннипегом» (2:0).

Вторая звезда – капитан « » , набравший 3 (1+2) очка в матче с «Вегасом» (5:4 Б). В его активе также победный буллит.

Первая звезда – форвард « » Джек Хьюз, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Айлендерс» (5:4). «Девилс» сделали камбэк в третьем периоде, забросив 3 безответные шайбы.