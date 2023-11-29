Джек Хьюз с 1+2, Макдэвид с 1+2 и Эттинджер с 1-м шатаутом в сезоне – звезды дня в НХЛ
Джек Хьюз, Коннор Макдэвид и Джейк Эттинджер – звезды дня в НХЛ.
Лига подвела итоги игрового дня.
Третья звезда – вратарь «Далласа» Джейк Эттинджер, впервые в сезоне сыгравший на ноль. Он отразил 27 бросков в матче с «Виннипегом» (2:0).
Вторая звезда – капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Вегасом» (5:4 Б). В его активе также победный буллит.
Первая звезда – форвард «Нью-Джерси» Джек Хьюз, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Айлендерс» (5:4). «Девилс» сделали камбэк в третьем периоде, забросив 3 безответные шайбы.