Джек Хьюз с 1+2, Макдэвид с 1+2 и Эттинджер с 1-м шатаутом в сезоне – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Нью-Джерси Эдмонтон Даллас НХЛ Коннор Макдэвид Джейк Эттинджер Джек Хьюз Хоккей

Джек Хьюз, Коннор Макдэвид и Джейк Эттинджер – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги игрового дня. 

Третья звезда – вратарь «Далласа» Джейк Эттинджер, впервые в сезоне сыгравший на ноль. Он отразил 27 бросков в матче с «Виннипегом» (2:0). 

Вторая звезда – капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Вегасом» (5:4 Б). В его активе также победный буллит. 

Первая звезда – форвард «Нью-Джерси» Джек Хьюз, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Айлендерс» (5:4). «Девилс» сделали камбэк в третьем периоде, забросив 3 безответные шайбы. 

3 комментария
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Владислав Никонов
Ещё 3-4 таких матча и Макдевид первая звезда месяца без всяких.
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See what
Камбэк Джека Хьюза, надеюсь, окончательно избавился от последствий травмы
+2
0
+2
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Pink Floyd1276
Ответ Владислав Никонов
Ещё 3-4 таких матча и Макдевид первая звезда месяца без всяких.
Ну если добавить к месяцу дней 10, то все возможно.
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