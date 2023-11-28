Алексей Марченко заработает 7 млн рублей в «Ак Барсе» в сезоне-2023/24 («СЭ»)

Зарплата Алексея Марченко в нынешнем сезоне составит 7 млн рублей.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее Алексей Марченко подписал контракт с «Ак Барсом» до конца сезона.

В прошлом сезоне игрок выступал в составе «Локомотива».

В сезоне-2022/23 Марченко набрал 5 (0+5) очков при полезности «плюс 3» в 22 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 18:30.

В плей-офф он сыграл 12 игр и отметился 3 (0+3) баллами при полезности «0». Среднее игровое время – 21:34.