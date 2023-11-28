Алексей Марченко заработает 7 млн рублей в «Ак Барсе» в сезоне-2023/24 («СЭ»)

Теги Ак Барс КХЛ Алексей Марченко Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Зарплата Алексея Марченко в нынешнем сезоне составит 7 млн рублей.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее Алексей Марченко подписал контракт с «Ак Барсом» до конца сезона.

В прошлом сезоне игрок выступал в составе «Локомотива».

В сезоне-2022/23 Марченко набрал 5 (0+5) очков при полезности «плюс 3» в 22 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 18:30.

В плей-офф он сыграл 12 игр и отметился 3 (0+3) баллами при полезности «0». Среднее игровое время – 21:34.

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9 комментариев

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rusbash14
Ответ Denisque78
Это который в Детройте играл? 70 тысяч долларов за сезон, это конечно мизер для его уровня
Непонятно, сможет ли он заиграть после травмы. Вернется на прежний уровень - получит летом совсем другой контракт, и уже необязательно от АБ.
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Dr Gonzo
Ответ Tosha NeoN
а в конверте сколько ?
Как вы надоели. Подумай, почему Марченко, ранее игрок более чем востребованный, подписывает контракт только в конце ноября. Тогда может и догадаешься почему такая зарплата.
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Огюст
Сколько заплатили на столько и играть будет -пусть жилы рвут те у кого контракты гораздо больше !
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Direct free kick
Ответ srs
Там Коры Перри похоже освободился для Кахаэль. А у АБ, как нам как бы подтвердил их генмен, есть свободная вакансия легионера
Перри фанат ВВП, так что всё возможно
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Игорь Кротов
Всем по семь Радулу бы семь предложили
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srs
Там Коры Перри похоже освободился для Кахаэль. А у АБ, как нам как бы подтвердил их генмен, есть свободная вакансия легионера
+4
-4
0
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