Генменеджер «Ак Барса» о Марченко: «Ему нужно понять нашу систему игры. Игроков его уровня не так много на рынке»

Теги Ак Барс Марат Валиуллин КХЛ Алексей Марченко Хоккей

Марат Валиуллин прокомментировал переход Алексея Марченко в «Ак Барс».

«Алексей – опытный защитник, умеющий играть в большинстве и меньшинстве, знающий, как побеждать.

К тому же праворукий, что тоже необходимо нашей команде. Игроков его уровня не так много на рынке. 

Зная его ситуацию, мы предложили помощь в восстановлении и наборе формы. Обсуждая контракт, мы быстро пришли к общему пониманию ситуации.

Сам Алексей правильно оценил и наше предложение, и свои возможности.

Он давно не играл – восстанавливался после повреждения – но делал это грамотно, и его стартовое состояние нас устроило.

Впереди еще много работы, ему нужно понять нашу систему игры. Мы уверены, что в конечном итоге Марченко усилит команду», – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

5 комментариев

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Дамир Галимов
Ответ IVAN-67
У ВАС ТОЖЕ ЕСТЬ СИСТЕМА ? Ну и какова она? Чем то вы на системноного из Ска похожи . Собрать всех лучших , плевали вы на потолок и играть уныло и не интересно. Без обид , но это так . Салават переживает не лучшие времена и тем не менее делает вас как хочет.
Насмешил )))
+3
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+3
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