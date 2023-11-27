Генменеджер «Ак Барса» о Марченко: «Ему нужно понять нашу систему игры. Игроков его уровня не так много на рынке»
Марат Валиуллин прокомментировал переход Алексея Марченко в «Ак Барс».
«Алексей – опытный защитник, умеющий играть в большинстве и меньшинстве, знающий, как побеждать.
К тому же праворукий, что тоже необходимо нашей команде. Игроков его уровня не так много на рынке.
Зная его ситуацию, мы предложили помощь в восстановлении и наборе формы. Обсуждая контракт, мы быстро пришли к общему пониманию ситуации.
Сам Алексей правильно оценил и наше предложение, и свои возможности.
Он давно не играл – восстанавливался после повреждения – но делал это грамотно, и его стартовое состояние нас устроило.
Впереди еще много работы, ему нужно понять нашу систему игры. Мы уверены, что в конечном итоге Марченко усилит команду», – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.
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