Генменеджер «Ак Барса» о Марченко: «Ему нужно понять нашу систему игры. Игроков его уровня не так много на рынке»

Марат Валиуллин прокомментировал переход Алексея Марченко в «Ак Барс».

«Алексей – опытный защитник, умеющий играть в большинстве и меньшинстве, знающий, как побеждать.

К тому же праворукий, что тоже необходимо нашей команде. Игроков его уровня не так много на рынке.

Зная его ситуацию, мы предложили помощь в восстановлении и наборе формы. Обсуждая контракт, мы быстро пришли к общему пониманию ситуации.

Сам Алексей правильно оценил и наше предложение, и свои возможности.

Он давно не играл – восстанавливался после повреждения – но делал это грамотно, и его стартовое состояние нас устроило.

Впереди еще много работы, ему нужно понять нашу систему игры. Мы уверены, что в конечном итоге Марченко усилит команду», – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.