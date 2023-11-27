«Ак Барс» подтвердил переход защитника Марченко. Контракт – до конца сезона

Алексей Марченко перешел в «Ак Барс».

Казанский клуб объявил о подписании контракта с защитником до конца сезона.

В прошлом сезоне игрок выступал в составе «Локомотива».

В сезоне-2022/23 набрал 5 (0+5) очков при полезности «плюс 3» в 22 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 18:30.

В плей-офф он сыграл 12 игр и отметился 3 (0+3) баллами при полезности «0». Среднее игровое время – 21:34.