«Ак Барс» подтвердил переход защитника Марченко. Контракт – до конца сезона

Теги Ак Барс переходы КХЛ Алексей Марченко Хоккей

Алексей Марченко перешел в «Ак Барс».

Казанский клуб объявил о подписании контракта с защитником до конца сезона.

В прошлом сезоне игрок выступал в составе «Локомотива».

В сезоне-2022/23 Алексей Марченко набрал 5 (0+5) очков при полезности «плюс 3» в 22 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 18:30.

В плей-офф он сыграл 12 игр и отметился 3 (0+3) баллами при полезности «0». Среднее игровое время – 21:34.

12 комментариев

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Dr Gonzo
Добро пожаловать.
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Azevedo51
Почему то тут нет сомнений, что поможет. Марченко всегда был крутым двусторонним дефом, сейчас скорость потерял, должен больше помогать в своей зоне. Точно не должен быть хуже тех защитников, которые у нас имеются. Думаю как раз в пару к Миллеру
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татарин Казанский
добро пожаловать, думаю должен усилить. не плохой защитник
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barsik94
За еду подписали?:)
А так добро пожаловать 👍
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мик джагер
ещё Черепанова надо забрать...
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ILO. 28 april
Ответ татарин Казанский
добро пожаловать, думаю должен усилить. не плохой защитник
Время покажет, усилит или на лавку.
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srs
Ответ мик джагер
ещё Черепанова надо забрать...
Забирали же уже. Этого мало, с ними ведь еще нужно и работать. А не чуть что не понравилось выводить из состава и купить новых игроков. Хотя, и ставит Билл молодого лишь для галочки опять же. Какое там доверие. Замкнутый круг. Под сборную Миллера и североамериканцев натурализовывать вскоре будет естественным явлением, наверное. Молодым вроде Евсеев не повезло
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srs
Ответ srs
Забирали же уже. Этого мало, с ними ведь еще нужно и работать. А не чуть что не понравилось выводить из состава и купить новых игроков. Хотя, и ставит Билл молодого лишь для галочки опять же. Какое там доверие. Замкнутый круг. Под сборную Миллера и североамериканцев натурализовывать вскоре будет естественным явлением, наверное. Молодым вроде Евсеев не повезло
С таких как Марченко особо взять нечего. Тупо Получателей готовят конечно благодаря федерации исправно
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