Агент Воронкова: «Клубы НХЛ обратились в «Коламбус» с просьбой обменять им Дмитрия, узнав, что он затосковал»

Теги Ак Барс Коламбус НХЛ КХЛ Александр Черных Матч ТВ Дмитрий Воронков Хоккей

Агент Дмитрия Воронкова сообщил, что в НХЛ пытаются выменять хоккеиста у «Коламбуса».

Ранее генменеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен сообщил, что Дмитрий Воронков тоскует по дому и подумывал о возвращении в Россию.

– «Ак Барс» здорово усилил нападение, когда уехал Воронков, – пришли Дмитрий Яшкин, Райли Барбер, Дамир Жафяров, Евгений Свечников… Если Дмитрий вернется, то куда его ставить? Где вы его видите?

– В первом звене, где Иван Сафонов и Александр Радулов. Эта тройка давала результат. Ее спокойно возродят.

Тем более теперь, когда «Ак Барс», как пишут хоккейные обозреватели, находится в кризисе. Но я бы назвал это обычным спадом.

Место для Воронкова в Казани всегда будет. Тем более кто в «Ак Барсе» здорово играет под воротами? В этом амплуа хорош Яшкин, а еще кто?

Ценность Димы понимают все. И в НХЛ тоже, узнав, что Воронков затосковал, сразу же другие клубы обратились в «Коламбус» с просьбой обменять им этого игрока.

Он и большинство может закрыть, и лидером нападения становится, – сказал агент хоккеиста Александр Черных.

22 комментария

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Двойка Бубнова
Ответ Dmitry Ptitsyn
Такой же нытик как и Шипачев
Для человека нормально тосковать по родной стране. Воронков по крайней мере играет на неплохом уровне, очки набирает, играет важную роль в клубе, в АХЛ его никто не сослал. Сравнение некорректное
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titov-and-trubach
Молодой парень, один, на другом конце Земли, все объяснимо. Ему надо перетерпеть, человек ко всему привыкает. Через полгода будет думать как ему мысли такие вообще в голову приходили) надеюсь, ребята ему это объяснят.
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мик джагер
кто эту пургу раздувает ???? агент его, или журналисты???
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Артем Зырянов
Ответ мик джагер
кто эту пургу раздувает ???? агент его, или журналисты???
Очень похоже на попытки агентов обменять его в город с большим русским коммьюнити, чем в Коламбусе. Типа наш клиент уедет в КХЛ и вы ничего не получите, а так хотя бы что-то. Но это глупость, потому что команды лучше "Блю Джекетс" для Воронкова сейчас просто не придумать.
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Marina Niskanen
Не понимаю я этого: игрок задрафтован , собирается играть в НХЛ. Почему не учит английский? Где логика? А потом он не понимает установок тренера и ему тяжело в быту. Серьёзно?
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Святослав Федорович
А какой из клубов НХЛ может послеить его в Россию?
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Dragon10
Надеюсь, не сбежит Воронков, а будет цепляться. Хотя, когда, по словам агента, за тем или иным игроком стоит очередь из клубов НХЛ, это только попытка подороже устроить в КХЛ) Не он первый...
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АлАл
Да по любому агент воду мутит. С графиком хоккеистов я не понимаю когда время тосковать остается, игры через день, перелеты, тренировки, и т д. В команде куча наших парней, которые помогут ему обустроиться и привыкнуть. Все у Воронкова будет отлично.
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личные рекорды это не хоккей
хоккей и сопли вещи не совместимые
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Максим
Хватит нагнетать, все люди разные. Щипачев не смог, зато КХЛ не потерялся, каждому своё, Воронкову успехов!!!
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dalmolchun
Сейчас уровень жизни в Магнитогорске, выше чем в Детройте. Казань вообще вообще как Лос-Анджелес, получается.
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FaithDevotion
Ответ Артем Зырянов
Очень похоже на попытки агентов обменять его в город с большим русским коммьюнити, чем в Коламбусе. Типа наш клиент уедет в КХЛ и вы ничего не получите, а так хотя бы что-то. Но это глупость, потому что команды лучше "Блю Джекетс" для Воронкова сейчас просто не придумать.
Так и соотечественников в таком же количестве, как в Коламбусе, и нет, куда его обменивать-то?)
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ogent
Ответ Александр Невский
Возвращайся в Россию в этом году намного интереснее чемпионат .
Совсем что ли сошел с ума?
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Серый
Ворон уже заявил, что остаётся в НХЛ
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Михаил Майоров
неужели Коламбус действительно проклятое место?
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sam76
да.... .наигрался)))
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Антон Якимцев
Чëт приуныл.
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