Агент Воронкова: «Клубы НХЛ обратились в «Коламбус» с просьбой обменять им Дмитрия, узнав, что он затосковал»

Агент Дмитрия Воронкова сообщил, что в НХЛ пытаются выменять хоккеиста у «Коламбуса».

Ранее генменеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен сообщил, что тоскует по дому и подумывал о возвращении в Россию.

– «Ак Барс» здорово усилил нападение, когда уехал Воронков, – пришли Дмитрий Яшкин, Райли Барбер, Дамир Жафяров, Евгений Свечников… Если Дмитрий вернется, то куда его ставить? Где вы его видите?

– В первом звене, где Иван Сафонов и Александр Радулов. Эта тройка давала результат. Ее спокойно возродят.

Тем более теперь, когда «Ак Барс», как пишут хоккейные обозреватели, находится в кризисе. Но я бы назвал это обычным спадом.

Место для Воронкова в Казани всегда будет. Тем более кто в «Ак Барсе» здорово играет под воротами? В этом амплуа хорош Яшкин, а еще кто?

Ценность Димы понимают все. И в НХЛ тоже, узнав, что Воронков затосковал, сразу же другие клубы обратились в «Коламбус» с просьбой обменять им этого игрока.

Он и большинство может закрыть, и лидером нападения становится, – сказал агент хоккеиста Александр Черных.