Никитин об усилении «Локомотива»: «Нападение больше всего интересует. Если нет классных игроков на рынке, пусть лучше молодежь развивается»

Теги ЦСКА Локомотив Игорь Никитин КХЛ Алексей Марченко Иван Бочаров Даниил Исаев Хоккей

Игорь Никитин подвел итоги матча с ЦСКА (3:2).

«Игра достаточно тяжело сложилась. Не скажу, что у нас были ошибки. ЦСКА просто здорово реализовал свои моменты.

Соглашусь с тем, что была небольшая недооценка молодых игроков армейцев. Мы видели, что в прошлом матче много молодых ребят играло у ЦСКА. Ничто человеческое нам не чуждо.

Почему Бочаров играет еще меньше, чем в том сезоне? Не смотрим на график прошлого года. Бочаров сыграет в следующем матче. Нет недовольства его игрой, просто график позволял играть Дане Исаеву. Только в матчах с топовыми командами можно стать лидером.

Концовку нужно было немножко по-другому провести. Нам есть над чем работать. Почему ушел Марченко в «Ак Барс»? Да там комплекс причин. Травма, повторное повреждение… Пожелаем Алексею продолжения карьеры.

Какие позиции мы хотим усилить и смотрим ли европейский рынок? Рынок-то можно смотреть, но как сюда игроков привезти? Нападение больше всего нас интересует. Если нет классных игроков на рынке, то пусть лучше молодежь развивается», – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин

«Локомотив» победил ЦСКА. Команда Никитина выиграла 6 из 7 последних матчей

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6 комментариев

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Ярославец75
Короче усиления не ждем. Менеджмент Локомотива постарел и перестал работать. Так может свежую кровь пора вводить? А Лукина на пенсию.
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Огюст
Молодёжь нормально играет в Локомотиве , так же бы задорно и агрессивно играли и "старички " в составе -Локомотив бы намного прибавил в результативности !
+3
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+3
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shpakus
В лиге видимо только Лук и Як не знают как сюда привезти игроков с другого рынка. Удивительно, как, Гернат то тут очутился...
0
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Ярославец75
Ответ srs
Это то да. А по настоящему классной молодежи чему нету. Моть стиль игры хоть попробовать поменять, на хоккейную?
Может ты уже учиться пойдешь? А то ОГЭ или ЕГЭ провалишь так.
0
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