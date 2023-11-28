Никитин об усилении «Локомотива»: «Нападение больше всего интересует. Если нет классных игроков на рынке, пусть лучше молодежь развивается»

Игорь Никитин подвел итоги матча с ЦСКА (3:2).

«Игра достаточно тяжело сложилась. Не скажу, что у нас были ошибки. ЦСКА просто здорово реализовал свои моменты.

Соглашусь с тем, что была небольшая недооценка молодых игроков армейцев. Мы видели, что в прошлом матче много молодых ребят играло у ЦСКА. Ничто человеческое нам не чуждо.

Почему Бочаров играет еще меньше, чем в том сезоне? Не смотрим на график прошлого года. Бочаров сыграет в следующем матче. Нет недовольства его игрой, просто график позволял играть . Только в матчах с топовыми командами можно стать лидером.

Концовку нужно было немножко по-другому провести. Нам есть над чем работать. Почему ушел в «Ак Барс»? Да там комплекс причин. Травма, повторное повреждение… Пожелаем Алексею продолжения карьеры.

Какие позиции мы хотим усилить и смотрим ли европейский рынок? Рынок-то можно смотреть, но как сюда игроков привезти? Нападение больше всего нас интересует. Если нет классных игроков на рынке, то пусть лучше молодежь развивается», – сказал главный тренер « » .

«Локомотив» победил ЦСКА. Команда Никитина выиграла 6 из 7 последних матчей