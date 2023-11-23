Никитин о результативных действиях Бута и Симашева: «Это сейчас у МОТ новая песня – «Случайности не случайны»

Теги Локомотив Игорь Никитин КХЛ Дмитрий Симашев Даниил Бут Хоккей

Игорь Никитин названием песни МОТ описал игру Даниила Бута и Дмитрия Симашева.

«Локомотив» победил «Ладу» (2:1 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Заброшенными шайбами в составе «Локомотива» отметились нападающий Даниил Бут и защитник Дмитрий Симашев, забивший победный гол в овертайме.

– За две недели Бут и Симашев дважды решают матчи, играют роль первой скрипки. Как вы считаете, это совпадение или уже ближе к закономерности?

– Это сейчас у МОТ новая песня – «Случайности не случайны» (смеется).

Парни просто чистые – нет давления на них. Где-то это им помогает, наверное, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

1 комментарий

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Саймон Гордый
повезло им с габаритами, Мичков играл бы за Локо
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