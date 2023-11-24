Никитин о победе в овертайме: «Все увидели, почему «Лада» находится так высоко. Очень непросто их победить»

Теги Локомотив Лада Игорь Никитин КХЛ Хоккей

Игорь Никитин подвел итоги матча с «Ладой» (2:1 ОТ).

«Все увидели, почему «Лада» находится так высоко. Очень непросто их победить. Парни старались. Третий период – могли выиграть, но ушли в овертайм.

Вратари? Планируем использовать Бочарова и подключать Серегу Мурашова. Не собираемся сидеть только на Исаеве.

Планируем взять Лихачева в поездку, там посмотрим, насколько его будет беспокоить травма.

Усиление? Я сейчас иду на эту тему разговаривать. Мы ищем, понимаем. Не хочется брать лишь бы кого взять», – сказал главный тренер «Локомотива».

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1 комментарий

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wolkov
обменяйте бочарова с его 35 лямами на напа - и будет счастье. в тот же авангард можно было слить
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