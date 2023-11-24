Никитин о победе в овертайме: «Все увидели, почему «Лада» находится так высоко. Очень непросто их победить»
Игорь Никитин подвел итоги матча с «Ладой» (2:1 ОТ).
«Все увидели, почему «Лада» находится так высоко. Очень непросто их победить. Парни старались. Третий период – могли выиграть, но ушли в овертайм.
Вратари? Планируем использовать Бочарова и подключать Серегу Мурашова. Не собираемся сидеть только на Исаеве.
Планируем взять Лихачева в поездку, там посмотрим, насколько его будет беспокоить травма.
Усиление? Я сейчас иду на эту тему разговаривать. Мы ищем, понимаем. Не хочется брать лишь бы кого взять», – сказал главный тренер «Локомотива».
1 комментарий