Никитин о победе в овертайме: «Все увидели, почему «Лада» находится так высоко. Очень непросто их победить»

Игорь Никитин подвел итоги матча с «Ладой» (2:1 ОТ).

«Все увидели, почему « » находится так высоко. Очень непросто их победить. Парни старались. Третий период – могли выиграть, но ушли в овертайм.

Вратари? Планируем использовать Бочарова и подключать Серегу Мурашова. Не собираемся сидеть только на Исаеве.

Планируем взять Лихачева в поездку, там посмотрим, насколько его будет беспокоить травма.

Усиление? Я сейчас иду на эту тему разговаривать. Мы ищем, понимаем. Не хочется брать лишь бы кого взять», – сказал главный тренер « ».