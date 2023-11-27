«Локомотив» победил ЦСКА. Команда Никитина выиграла 6 из 7 последних матчей

Теги ЦСКА Локомотив Игорь Никитин КХЛ Хоккей

«Локомотив» одержал третью победу подряд в КХЛ.

Команда тренера Игоря Никитина обыграла ЦСКА (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Локомотив» выиграл шесть из семи последних игр, уступив СКА (1:2) на этом отрезке.

Команда набрала 46 очков в 34 матчах регулярного чемпионата и находится на третьем месте в таблице Западной конференции.

10 комментариев

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Barbariska_
Набрали хороший темп набора очков, но пока игра не более, чем нормальная
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Bytakha
Локомотив с победой.
Надеюсь, что эпизод с силовым приёмом в прыжке на Буте не оставят без внимания.
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Любезный Ботиат
Ответ цэсемьэр
судя по хайлайтам, Федотов абсолютно не готов
пустой, абсолютно. непонятно, почему они гамзина основным не делают
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цэсемьэр
судя по хайлайтам, Федотов абсолютно не готов
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Web_kz
А знаете, что будет дальше? ЦСКА конечно же выйдет в плей-офф, но далеко в нем не пройдет. Федорова сделают крайним со всеми вытекающими из этого обстоятельствами. Непотопляемый же останется на своем посту. Хотя Федотов и ставка на него - это его ошибки. Плюс ко всему стычка с ИИХФ не позволит теперь ЦСКА усилить состав легами. Придется искать их в КХЛ и не факт, что это получится. Пример с Барбером показателен.
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Ярославец75
Ответ Web_kz
А знаете, что будет дальше? ЦСКА конечно же выйдет в плей-офф, но далеко в нем не пройдет. Федорова сделают крайним со всеми вытекающими из этого обстоятельствами. Непотопляемый же останется на своем посту. Хотя Федотов и ставка на него - это его ошибки. Плюс ко всему стычка с ИИХФ не позволит теперь ЦСКА усилить состав легами. Придется искать их в КХЛ и не факт, что это получится. Пример с Барбером показателен.
Ваши болелы и в том и в позатом году пророчили вылеты из плей офф. Чем все заканчивалось мы знаем.
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Огюст
Как всегда очень упорные , принципиальные матчи этих команд проходят со множеством силовой борьбы в борьбе за первую четвёрку Запада ! В сегодняшнем удалось победить Локомотиву и сравнять счёт побед между ними в нынешнем первенстве сезона ! Следующие два матча этих команд пройдут в Ярославле !
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Олег В.
Успел только на третий период.
Всё в порядке с интригой, желанием, борьбой...
Но сама игра - проброс на пробросе. Закинули, прибежали, воткнулись, поборолись, сменились. Ну, такое себе...
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вован63
Ответ всегда за локо
я хоть и более за локо, но думаю если бы у цска играли те которых сегодня молодняк заменял, то просто так не выграли бы. чисто моё мнение
Трудно сказать, может ещё хуже ЦСКА сыграл, молодёжь мотивирована, а те немного подзажрались.
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