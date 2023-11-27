«Локомотив» победил ЦСКА. Команда Никитина выиграла 6 из 7 последних матчей

«Локомотив» одержал третью победу подряд в КХЛ.

Команда тренера обыграла (3:2) в матче Фонбет чемпионата .

« » выиграл шесть из семи последних игр, уступив СКА (1:2) на этом отрезке.

Команда набрала 46 очков в 34 матчах регулярного чемпионата и находится на третьем месте в таблице Западной конференции.