«Локомотив» победил ЦСКА. Команда Никитина выиграла 6 из 7 последних матчей
«Локомотив» одержал третью победу подряд в КХЛ.
Команда тренера Игоря Никитина обыграла ЦСКА (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Локомотив» выиграл шесть из семи последних игр, уступив СКА (1:2) на этом отрезке.
Команда набрала 46 очков в 34 матчах регулярного чемпионата и находится на третьем месте в таблице Западной конференции.
Надеюсь, что эпизод с силовым приёмом в прыжке на Буте не оставят без внимания.
Всё в порядке с интригой, желанием, борьбой...
Но сама игра - проброс на пробросе. Закинули, прибежали, воткнулись, поборолись, сменились. Ну, такое себе...