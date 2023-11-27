Сергей Коньков: «Случаи симуляции в КХЛ участились. Правила такие, что любой контакт наказуем. Некоторые этим пользуются»

Теги Амур Сергей Коньков КХЛ правила Сочи Сергей Лапин Матвей Мичков Хоккей

Сергей Коньков считает, что в КХЛ участились случаи симуляции.

Двукратный обладатель Кубка Гагарина отреагировал на конфликт между Сергеем Лапиным и Матвеем Мичковым, произошедший после матча «Амур» – «Сочи». Игроку «Амура» не понравилось, что форвард сочинцев картинно упал на лед. Лапин упрекнул Мичкова в симуляциях.

«Мичков – игрок, который может делать результат и создавать проблемы для соперников. Тренеры перед началом матчей акцентируют внимание своих команд на таких ребятах. С ними стараются играть близко.

Симуляции мы видим в футболе, когда с лидерами команд играют жестко и плотно. Кто-то может иногда добавить театральных действий. Когда ты играешь, то намного сильнее и лучше видишь моменты, когда человек симулирует. Нужно досконально все рассматривать.

Сейчас случаи симуляции в КХЛ участились. Игроки чаще, чем раньше, апеллируют к судьям. Правила такие, что трогать соперников нельзя, любой контакт наказуем. Некоторые этим пользуются. Многие ребята наоборот стараются придерживаться хоккейного кодекса. Но есть и артисты.

Что касается Мичкова, нужно посмотреть и разобрать момент. Я считаю, что это нормально. Если ты видишь, что человек исполняет театральные номера, надо сказать ему, что это хоккей и что здесь не надо так делать», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.

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