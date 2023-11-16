Мичков против «Лады»: 1+1, 4 минуты штрафа, почти подрался с Бабенко, 7 бросков. Форвард набрал 23 очка в 25 матчах за «Сочи»
Матвей Мичков забил 11-й гол в сезоне КХЛ.
«Сочи» победил «Ладу» (5:4 Б) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Нападающий южан Матвей Мичков отметился двумя баллами (1+1) за результативность.
Форвард отличился заброшенной шайбой в первом периоде, а во втором отрезке игры стал соавтором гола Тимура Хафизова.
Кроме этого, Матвей нанес семь бросков по воротам за 16 минут и 33 секунды игрового времени.
Также во втором периоде игры нападающий получил четыре минуты штрафа – по две минуты за блокировку и грубость. В этом эпизоде Мичков сцепился с форвардом «Лады» Егором Бабенко, но хоккеисты решили не драться.
В общей сложности Мичков набрал 23 (11+12) очков в 25 матчах за «Сочи» в нынешнем сезоне. Форвард перешел в команду из СКА на правах аренды.
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