Мичков против «Лады»: 1+1, 4 минуты штрафа, почти подрался с Бабенко, 7 бросков. Форвард набрал 23 очка в 25 матчах за «Сочи»

Теги Лада СКА Филадельфия видео НХЛ КХЛ Сочи Егор Бабенко Матвей Мичков Хоккей

Матвей Мичков забил 11-й гол в сезоне КХЛ.

«Сочи» победил «Ладу» (5:4 Б) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Нападающий южан Матвей Мичков отметился двумя баллами (1+1) за результативность.

Форвард отличился заброшенной шайбой в первом периоде, а во втором отрезке игры стал соавтором гола Тимура Хафизова.

Кроме этого, Матвей нанес семь бросков по воротам за 16 минут и 33 секунды игрового времени.

Также во втором периоде игры нападающий получил четыре минуты штрафа – по две минуты за блокировку и грубость. В этом эпизоде Мичков сцепился с форвардом «Лады» Егором Бабенко, но хоккеисты решили не драться.

В общей сложности Мичков набрал 23 (11+12) очков в 25 матчах за «Сочи» в нынешнем сезоне. Форвард перешел в команду из СКА на правах аренды.

8 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Мичков великолепно идет, если сравнивать его сезон в сезонами других звёзд, то Матвей уже сейчас набрал больше очков чем Тарасенко, Панарин, Кузьменко, до Кузнецова 17 очков, до Капризова 19,до Бучневича 6
+8
-2
+6
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Фёдор Кузнецов
Ответ old folk
Сыграл, правда, в 2 раза больше и в КХЛ, но это детали.😁
Я брал только сезон когда игрокам было 19-20,тут у Мичкова матчей меньше чем у других
+3
-1
+2
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AVKU
Пора в НХЛ.
+1
0
+1
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Dimash Balatayev
Дак что там?! Мичкова потом Фисенко за грязный приём наказал или нет?) Тот самый жест сделал или нет?)
0
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Иван Овчинников
1+2. Передачу на Хуснутдинова позже записали.
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Clarkson
Ответ Фёдор Кузнецов
Мичков великолепно идет, если сравнивать его сезон в сезонами других звёзд, то Матвей уже сейчас набрал больше очков чем Тарасенко, Панарин, Кузьменко, до Кузнецова 17 очков, до Капризова 19,до Бучневича 6
Думаю, он без труда вскоре превзойдет Овечкина, у которого до отъезда в НХЛ лучший сезон был 27 очков в 37 играх
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