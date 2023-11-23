Воронкову не очень нравится жизнь в Америке, он испытывает дискомфорт из-за незнания английского. Игрок постоянно контактирует с «Ак Барсом» («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс возможные переходы Коламбус НХЛ КХЛ Дмитрий Воронков Хоккей

Дмитрию Воронкову не очень нравится жизнь в Америке.

По данным «Бизнес Online», форварду «Коламбуса» не очень нравится быт в США. Воронков также испытывает дискомфорт в связи с незнанием английского языка.

Источники издания сообщили, что он постоянно контактирует с «Ак Барсом».

Напомним, в контракте игрока есть пункт, позволяющий вернуться в Фонбет Чемпионат КХЛ до конца декабря.

В активе Дмитрия Воронкова 9 (3+6) очков в 14 играх НХЛ в нынешнем сезоне. 

Воронков и Марченко затмили Бедарда – это «Коламбус» прервал ужасную серию поражений

Материалы по теме

34 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ыжык
Воронков сделал открытие, в Америке все говорят на английском и ему это не нравится.
+81
-6
+75
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hitgoe Himgob
Ответ Ыжык
Воронков сделал открытие, в Америке все говорят на английском и ему это не нравится.
И ещё постоянно держит контакт с АБ. Причем время получает, сегодня даже забросил одну. Тем более в команде есть наши ребята. Больше на вброс похоже.
+24
0
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
гилберт
Ответ Ыжык
Воронков сделал открытие, в Америке все говорят на английском и ему это не нравится.
Для Ворона это шок, он то учил американский язык.
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Clever_mind
Бред какой-то. Английский - один из самых лёгких в освоении языков. Еда в США такая, насколько денег хватит. Деньги у него есть. Быт и условия в США - специфические. Но человек привыкает ко всему. Освоится. Статья - чушь
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nepobedimy
Жёлтая газета накидывает на вентилятор, не слушайте их
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ыжык
Ответ Hitgoe Himgob
И ещё постоянно держит контакт с АБ. Причем время получает, сегодня даже забросил одну. Тем более в команде есть наши ребята. Больше на вброс похоже.
Ну хоть с кем-то по-русски поговорить.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andreir888
Не-не, он отлично вошёл в состав команды! Надо потерпеть чуток, и всё встанет на свои места!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Серый
Ответ Hitgoe Himgob
И ещё постоянно держит контакт с АБ. Причем время получает, сегодня даже забросил одну. Тем более в команде есть наши ребята. Больше на вброс похоже.
Это БО, конечно вброс
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mac Miller
А ещё он соскучился по треугольникам и чаю с молоком, ага. С такой статой и игровым временем только дурак вернётся в Россию.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
barsik94
В трудные времена для барсов БО всегда накидывает на вентилятор. Так что это можно можно не воспринимать всерьёз
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
yulay
Ответ Ыжык
Воронков сделал открытие, в Америке все говорят на английском и ему это не нравится.
ох уж эти американцы, и тут преуспели!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
СержМиранэн
Ответ Ыжык
Воронков сделал открытие, в Америке все говорят на английском и ему это не нравится.
специально для Ыжыкнутых: ему не нравится быт."форварду «Коламбуса» не очень нравится быт в США". а незнание языка вызывает у него дискомфорт: "таккже испытывает дискомфорт в связи с незнанием английского языка."
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mikhail 1968
по звездюлям от Хайдаровича скучает
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rudenzik
Соскучился по русским берёзкам
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vzi
Смотри, Воронков, в Барсе уже баллоны таскают. ;)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hitgoe Himgob
Ответ vzi
Смотри, Воронков, в Барсе уже баллоны таскают. ;)
А в Реале?)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юрий Безуглый
Ответ Ыжык
Ну хоть с кем-то по-русски поговорить.
Да у него там Марченко и Проворов так-то есть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ugmyanswer
Ответ Wiley Fox
На морде лица полное отсутствие интеллекта
Красота была в финале МЧМ
когда он удаления пачками хватал
А Канада SCOOOOOOOOOOREEEEES
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dmitriy1981
Чего набросились, не всём нравится жить в Америке
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
heivani
Языки в молодом возрасте усваиваются гораздо быстрее,чем в более старшем.Тем более,знал куда едет.Вполне мог нанять репетиторов перед поездкой.У нас/ в ,,Автомобилисте"/вон Мэйсек,тоже ни бум-бум по русски,а ничего,который год в России играет,и не парится по этому поводу.Если уехал за ,,мечтой,, - терпи.)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДнепрЧемпион1983
я знаю что он имел ввиду - девушек нет русскоговорящих . ну вы поняли. это реальная проблема одиноких молодых футболистов хоккеистов уехавших за рубеж играть,
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Еремушкин
Я рад за его успехи в Коламбусе, но возникает вопрос, он не знал куда едет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил1970
Не с кем чаю попить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vatto
общаться хочешь не ной а учи....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Adeen
Вышел из зоны комфорта, парнишка.
Потерпеть надо ему и попытаться, всё же, войти в процесс. Тогда всё будет нормально.
Хотя, тут, возможно проблемы конкретно молодого возраста и ему не достаёт своей атмосферы и будущее только рабочей режимной лошадки его пугает до усрачки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел Гаврош
Там русских в команде предостаточно в любом случае помогут ему адаптироваться.А вот в фарме уже по сложнее будет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
raspisanie77
Учи язык, игра идёт, не муди!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кино Музыка
Надо учить пиджн инглиш)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Варлампий Варлампий
"Но доллары мне нравятся больше, поэтому не вернусь", - добавил хоккеист.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЧакЧак
опять же вбросы...заставить лидеров АБ начать играть !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maxim Shumov
Понятно, видимо - скоро уедет в систему. А то тут несколько месяцев адаптироваться надо, это ни в какие ворота. Еще и на русском не говорят
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий