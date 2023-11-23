Воронкову не очень нравится жизнь в Америке, он испытывает дискомфорт из-за незнания английского. Игрок постоянно контактирует с «Ак Барсом» («Бизнес Online»)
Дмитрию Воронкову не очень нравится жизнь в Америке.
По данным «Бизнес Online», форварду «Коламбуса» не очень нравится быт в США. Воронков также испытывает дискомфорт в связи с незнанием английского языка.
Источники издания сообщили, что он постоянно контактирует с «Ак Барсом».
Напомним, в контракте игрока есть пункт, позволяющий вернуться в Фонбет Чемпионат КХЛ до конца декабря.
В активе Дмитрия Воронкова 9 (3+6) очков в 14 играх НХЛ в нынешнем сезоне.
Воронков и Марченко затмили Бедарда – это «Коламбус» прервал ужасную серию поражений
когда он удаления пачками хватал
А Канада SCOOOOOOOOOOREEEEES
Потерпеть надо ему и попытаться, всё же, войти в процесс. Тогда всё будет нормально.
Хотя, тут, возможно проблемы конкретно молодого возраста и ему не достаёт своей атмосферы и будущее только рабочей режимной лошадки его пугает до усрачки.