Воронкову не очень нравится жизнь в Америке, он испытывает дискомфорт из-за незнания английского. Игрок постоянно контактирует с «Ак Барсом» («Бизнес Online»)

Дмитрию Воронкову не очень нравится жизнь в Америке.

По данным «Бизнес Online», форварду « » не очень нравится быт в США. Воронков также испытывает дискомфорт в связи с незнанием английского языка.

Источники издания сообщили, что он постоянно контактирует с « ».

Напомним, в контракте игрока есть пункт, позволяющий вернуться в Фонбет Чемпионат КХЛ до конца декабря.

В активе 9 (3+6) очков в 14 играх в нынешнем сезоне.

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