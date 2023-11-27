Алексей Дементьев: «Капризов не играет на свой уровень только по статистике. Он достаточно владеет шайбой, организует атакующие действия пятерки»

Теги Миннесота НХЛ Алексей Дементьев Кирилл Капризов Чемпионат.com Хоккей

Алексей Дементьев поделился мнением об игре форварда Кирилла Капризова.

В текущем сезоне НХЛ Капризов провел 19 матчей и набрал 18 (6+12) очков.

«Капризов не играет на свой уровень только по статистике. Если вы посмотрите игры, то у вас не будет сомнений в том, что Кирилл полностью отдается игре.

Получив статус звезды НХЛ к нему приковано пристальное внимание соперников, ему просто не дают выйти на удобную позицию для броска. Он достаточно владеет шайбой, организует атакующие действия своей пятерки. Партнеры его поддерживают в этом, раздает острые пасы. К сожалению, шайба не идет в ворота соперников.

Понятно, что ни руководство, ни сам Кирилл не довольны нынешним положением вещей, но долго это продолжаться не может и черная полоса сменится на белую. Посмотрите, сколько игр Макдэвид не мог забить? Все бывает и все проходит», – сказал хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев.

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