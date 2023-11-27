Алексей Дементьев: «Капризов не играет на свой уровень только по статистике. Он достаточно владеет шайбой, организует атакующие действия пятерки»

Алексей Дементьев поделился мнением об игре форварда Кирилла Капризова.

В текущем сезоне НХЛ Капризов провел 19 матчей и набрал 18 (6+12) очков.

«Капризов не играет на свой уровень только по статистике. Если вы посмотрите игры, то у вас не будет сомнений в том, что полностью отдается игре.

Получив статус звезды НХЛ к нему приковано пристальное внимание соперников, ему просто не дают выйти на удобную позицию для броска. Он достаточно владеет шайбой, организует атакующие действия своей пятерки. Партнеры его поддерживают в этом, раздает острые пасы. К сожалению, шайба не идет в ворота соперников.

Понятно, что ни руководство, ни сам Кирилл не довольны нынешним положением вещей, но долго это продолжаться не может и черная полоса сменится на белую. Посмотрите, сколько игр Макдэвид не мог забить? Все бывает и все проходит», – сказал хоккейный агент и эксперт .