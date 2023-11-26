Певец Маликов об отношениях дочери с Капризовым: «Они дружат. Все хорошо, не будем забегать вперед. Нет ничего окончательного»

Дмитрий Маликов высказался об отношениях своей дочери с Кириллом Капризовым.

Капризов и Стефания Маликова подписаны друг на друга в соцсети. Ранее СМИ писали о том, что дочь Дмитрия Маликова встречается с хоккеистом. Недавно дочь певца посетила матч между «Миннесотой» и «Торонто» (3:4 ОТ) в Стокгольме.

– Дмитрий, у вашей дочери прекрасный жених. Уже семьями дружите?

– Они дружат. Мы просто... Все хорошо, не будем забегать вперед.

– Завидный жених.

– А у нас невеста завидная, между прочим! Она самостоятельная, молодая и уже вполне успешная. Она сейчас в Москве готовит очередную коллекцию, у нее успешно идет фэшн.

– Вы ездили на игры Кирилла?

– Нет. Это сложно сейчас.

– Дочка мотается туда-сюда...

– Они видятся (кивает).

– Одобряете ее выбор?

– Нет выбора – есть отношения, дружба и ничего окончательного.

– Из родительского гнезда она уже выпорхнула?

– Нет. Она с нами живет, – сказал народный артист России.