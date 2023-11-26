Певец Маликов об отношениях дочери с Капризовым: «Они дружат. Все хорошо, не будем забегать вперед. Нет ничего окончательного»
Дмитрий Маликов высказался об отношениях своей дочери с Кириллом Капризовым.
Капризов и Стефания Маликова подписаны друг на друга в соцсети. Ранее СМИ писали о том, что дочь Дмитрия Маликова встречается с хоккеистом. Недавно дочь певца посетила матч между «Миннесотой» и «Торонто» (3:4 ОТ) в Стокгольме.
– Дмитрий, у вашей дочери прекрасный жених. Уже семьями дружите?
– Они дружат. Мы просто... Все хорошо, не будем забегать вперед.
– Завидный жених.
– А у нас невеста завидная, между прочим! Она самостоятельная, молодая и уже вполне успешная. Она сейчас в Москве готовит очередную коллекцию, у нее успешно идет фэшн.
– Вы ездили на игры Кирилла?
– Нет. Это сложно сейчас.
– Дочка мотается туда-сюда...
– Они видятся (кивает).
– Одобряете ее выбор?
– Нет выбора – есть отношения, дружба и ничего окончательного.
– Из родительского гнезда она уже выпорхнула?
– Нет. Она с нами живет, – сказал народный артист России.
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