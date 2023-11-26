Певец Маликов об отношениях дочери с Капризовым: «Они дружат. Все хорошо, не будем забегать вперед. Нет ничего окончательного»

Теги Миннесота светская хроника НХЛ Кирилл Капризов музыка Хоккей

Дмитрий Маликов высказался об отношениях своей дочери с Кириллом Капризовым.

Капризов и Стефания Маликова подписаны друг на друга в соцсети. Ранее СМИ писали о том, что дочь Дмитрия Маликова встречается с хоккеистом. Недавно дочь певца посетила матч между «Миннесотой» и «Торонто» (3:4 ОТ) в Стокгольме.

– Дмитрий, у вашей дочери прекрасный жених. Уже семьями дружите?

– Они дружат. Мы просто... Все хорошо, не будем забегать вперед. 

– Завидный жених.

– А у нас невеста завидная, между прочим! Она самостоятельная, молодая и уже вполне успешная. Она сейчас в Москве готовит очередную коллекцию, у нее успешно идет фэшн. 

– Вы ездили на игры Кирилла?

– Нет. Это сложно сейчас.

– Дочка мотается туда-сюда...

– Они видятся (кивает). 

– Одобряете ее выбор?

– Нет выбора – есть отношения, дружба и ничего окончательного. 

– Из родительского гнезда она уже выпорхнула?

– Нет. Она с нами живет, – сказал народный артист России. 

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17 комментариев

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Kuryanin
У Стефании тоже руки-загребуки, как у отца?
+40
-4
+36
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sd4fmwrvz8
А сам то руки загребуки потирает 😁
+17
-5
+12
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garazhkucherova
Ответ ABarca
Капризов странный. Сам из села, а выбирает какую-то пустышку мажорную. Взял бы какую деваху из Сибири и все... Просто как дети! Такой выбор, а берут всякий сброд.
Хорошо, что на спортсе всегда знают не только как в хоккей играть, но и на ком жениться
+10
0
+10
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Minkor
Отец здорового человека
+9
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sd4fmwrvz8
Ответ Kuryanin
У Стефании тоже руки-загребуки, как у отца?
Пирожок
+14
-5
+9
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ABarca
Капризов странный. Сам из села, а выбирает какую-то пустышку мажорную. Взял бы какую деваху из Сибири и все... Просто как дети! Такой выбор, а берут всякий сброд.
+12
-5
+7
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Direct free kick
Дорога серпантинная мелодия старинная
+4
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Венер Кучербаев
Ответ sd4fmwrvz8
Пирожок
загребок
+3
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United
Ответ Kuryanin
У Стефании тоже руки-загребуки, как у отца?
Ноги
+6
-4
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ABarca
Ответ United
Ноги
Между
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Андрей Еремушкин
Ответ Kuryanin
У Стефании тоже руки-загребуки, как у отца?
Настроение на весь вечер! 🤣🤣🤣
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Al561
Может действительно дружат. Живет с родителями, изредка ездит в гости. Может еще куда-нибудь ездит в гости, а Капризова также другие навещают))
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Сибирский литовец
обычно после слова певец нынешние борзописцы добавляют слово ртом, поэтому немного странное ощущение от написанного певец Маликов. Что есть какие то другие Маликовы?
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Kuryanin
Ответ sd4fmwrvz8
Пирожок
Вареник-загребеник
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