У Капризова 18 (6+12) очков в 19 матчах сезона. Кириллу засчитали передачу в матче с «Детройтом» – он попал в Эрикссона Эка, шайба срикошетила в ворота
Кирилл Капризов отдал результативную передачу в игре с «Детройтом».
«Миннесота» играет с «Детройтом» в регулярном чемпионате НХЛ (1:1, первый перерыв).
Команда из Сент-Пола сравняла счет в концовке первого периода – после броска Кирилла Капризова шайба попала в Юэля Эрикссона Эка и срикошетила в ворота.
Автором гола признали шведского хоккеиста, россиянину засчитали результативную передачу.
Капризов проводит 19-й матч в текущем сезоне НХЛ, на его счету 18 (6+12 очков).
Прошу кошке начислить бонусы. Можно в рублях.
ЮЭЭ по-моему 90% забрасывает с пятака или в метре от него... видимо, просто в него все попадает...
ну или он просто играет как классический центр на пятаке, но это вряд ли, конечно
www.flashscore.es/partido/UeCOfJcG/
а что у Марнера тоже провал?у него вообще 5голов после 1/4части сезона.