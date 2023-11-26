У Капризова 18 (6+12) очков в 19 матчах сезона. Кириллу засчитали передачу в матче с «Детройтом» – он попал в Эрикссона Эка, шайба срикошетила в ворота

Теги Детройт Миннесота НХЛ Кирилл Капризов Юэль Эрикссон Эк Хоккей

Кирилл Капризов отдал результативную передачу в игре с «Детройтом».

«Миннесота» играет с «Детройтом» в регулярном чемпионате НХЛ (1:1, первый перерыв). 

Команда из Сент-Пола сравняла счет в концовке первого периода – после броска Кирилла Капризова шайба попала в Юэля Эрикссона Эка и срикошетила в ворота.

Автором гола признали шведского хоккеиста, россиянину засчитали результативную передачу. 

Капризов проводит 19-й матч в текущем сезоне НХЛ, на его счету 18 (6+12 очков). 

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18 комментариев

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slavick
Шайба имени Кирилла, т.к. он инициатор эпизода. Из тех отрезков что я смотрел Капризов выглядел инициатором креатива и борьбы, остальные как сонные мухи.
+26
-1
+25
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Russ Ivan
Заслужил! Там такие нелепые секондари одной звезде из Ойлерз пишут, мама-не-горюй...
+32
-15
+17
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Британский шпион
Ответ Лотерейный Пик
Мои ожидания, конечно, мои проблемы. Но думал, что Каприз стабильно пропишется в топ10 бомбардиров. У него сейчас просто непруха или по игре тоже сдал?
Вся команда сдала, не может человек в одиночку тащить всех в хоккее, такого не бывает
+18
-2
+16
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SupoStats
Ответ Лотерейный Пик
Мои ожидания, конечно, мои проблемы. Но думал, что Каприз стабильно пропишется в топ10 бомбардиров. У него сейчас просто непруха или по игре тоже сдал?
Он сильно выделяется в этом столпотворении.
+12
-1
+11
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Direct free kick
Кому-то как за передачу зачли пролетевший между коньками снаряд, так что норм
+12
-4
+8
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Павел Иванов
Моя кошка во время шайбы Капризова подпрыгнула два раза.
Прошу кошке начислить бонусы. Можно в рублях.
+2
0
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vendigo
шайба попала.. ))) забавно
ЮЭЭ по-моему 90% забрасывает с пятака или в метре от него... видимо, просто в него все попадает...
ну или он просто играет как классический центр на пятаке, но это вряд ли, конечно
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ogent
Ответ TBFTT
Ага хет-трик и пара дублей))) хет-трик и пара дублей многим бы помогло)). Интересные тут ребята, то 50 голов от Капризова ждут, а то 6 шайб за 1/4 сезона норм результат))). То что у него такой показатель полезности напрямую связано и с тем, что он не забивает и набирает мало очков, т е он просто играет в целом плохо относительно себя и об этом говорит даже тренер.
Показатель полезности у него такой, из-за того, что он набирает очки в большинстве, а они не дают ему плюсов. А ещё конце матча пропускают в пустые ворота при снятом вратаре.
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Лотерейный Пик
Мои ожидания, конечно, мои проблемы. Но думал, что Каприз стабильно пропишется в топ10 бомбардиров. У него сейчас просто непруха или по игре тоже сдал?
+3
-2
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Джульетта Джульетта
Своячок от Капризова:
www.flashscore.es/partido/UeCOfJcG/
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Хаскерс
Крутой, как Ничушкин (а Нич и правда крутой в этом году).
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ogent
Ответ TBFTT
6 шайб не провал, а что тогда провал?
Рано или поздно его прорвёт. Шайб забитых пока мало, но главное моменты у него есть. Нужен хет-трик или пара дублей, тогда статистика будет намного лучше. А вот показатель полезности просто чудовищный.
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ogent
Ответ TBFTT
Ага хет-трик и пара дублей))) хет-трик и пара дублей многим бы помогло)). Интересные тут ребята, то 50 голов от Капризова ждут, а то 6 шайб за 1/4 сезона норм результат))). То что у него такой показатель полезности напрямую связано и с тем, что он не забивает и набирает мало очков, т е он просто играет в целом плохо относительно себя и об этом говорит даже тренер.
А кто от него 50 шайб ждёт? Он же никогда не забивал 50 шайб, с чего такие ожидания? Он же не Овечкин....50 шайб не каждому дано забить. Это уже результат для супернайпера. Более реально ему забить в диапазоне от 30 до 40.
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Фанат спорта01
Ответ TBFTT
6 шайб за 1/4 сезона?Капризов проваливает сезон!
играет хуже ожидаемого,но это не провал.
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Фанат спорта01
Ответ TBFTT
6 шайб не провал, а что тогда провал?
провал это показатели Годро,Лайне,Юбердо.
а что у Марнера тоже провал?у него вообще 5голов после 1/4части сезона.
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