У Капризова 18 (6+12) очков в 19 матчах сезона. Кириллу засчитали передачу в матче с «Детройтом» – он попал в Эрикссона Эка, шайба срикошетила в ворота

Кирилл Капризов отдал результативную передачу в игре с «Детройтом».

« » играет с « » в регулярном чемпионате НХЛ (1:1, первый перерыв).

Команда из Сент-Пола сравняла счет в концовке первого периода – после броска шайба попала в и срикошетила в ворота.

Автором гола признали шведского хоккеиста, россиянину засчитали результативную передачу.

Капризов проводит 19-й матч в текущем сезоне , на его счету 18 (6+12 очков).