Михаил Кравец: «Чинахов играет в основе «Коламбуса». Говорить о его возвращении в «Авангард» нереально на данном этапе»

Теги Авангард Коламбус НХЛ Михаил Кравец Егор Чинахов Хоккей

Михаил Кравец высказался о том, может ли Егор Чинахов вернуться в «Авангард».

– Сейчас много обсуждается возможное ограничение отъезда российских игроков за границу. Как вы к этому относитесь?

– Как можно ограничить? Нам нужно самим создавать такие условия, чтобы ребята хотели здесь остаться. У каждого должен быть выбор.

Если хоккеист хочет себя попробовать за океаном, то почему бы и нет. Другое дело, чтобы это было осознанно. Нужно ехать за границу, когда ты здесь уже себя показал, а не то, что забил 30-40 голов в МХЛ и решил отправиться в Северную Америку. В КХЛ можно получить хорошую школу.

– Говорилось, что «Авангард» хотел взять в аренду Егора Чинахова у «Коламбуса». Это было бы полезно для клуба, и для игрока?

– Мне сложно про это говорить. Я вижу, что Чинахов играет в основном составе «Коламбуса». На данном этапе говорить о его возвращении в «Авангард» нереально, – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.

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