Бабаев о том, что «Авангард» хочет взять Чинахова в аренду: «Он игрок основы «Коламбуса», о чем речь? Пока нет никаких оснований»

Теги Авангард Коламбус Шуми Бабаев НХЛ КХЛ Егор Чинахов Хоккей

Шуми Бабаев высказался об игре Егора Чинахова в матче против «Вашингтона» (1:2).

Нападающий сыграл в НХЛ за «Коламбус» впервые в сезоне-2023/24. Ранее он выступал в АХЛ, где получал игровую практику после травмы.

– Я смотрел матч и очень доволен. Егор вышел заряженный, голодный, очень прилично отыграл. Были моменты забить, получил самое большое игровое время в команде.

Пресса и тренеры оценили его дебют в сезоне положительно. Это был только первый матч и будем надеяться, что он будет добавлять от игры к игре.

– Вы уже говорили, что «Авангард» хочет взять у «Коламбуса» Чинахова в аренду. Велись ли какие-то переговоры между клубами?

– Как можно вести переговоры с учетом такой ситуации и контракта? Чинахов – игрок основного состава «Коламбуса», о чем речь может идти?

То, что «Авангард» хочет вернуть своего воспитанника, – это нормальное явление. Но пока для этого нет никаких оснований, – сказал агент игрока Шуми Бабаев.

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2 комментария

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Ыжык
Центра нормального пусть ищут. Можно даже иностранца, Шулака выпнуть и взять кого то нормального. Вон, из Минска Смита отправляют. Статистика в ахл огонь. Надо брать.
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Великий Кукурузо
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игру смотрел сегодня,курьян может не ждать его 😬
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