Бабаев о том, что «Авангард» хочет взять Чинахова в аренду: «Он игрок основы «Коламбуса», о чем речь? Пока нет никаких оснований»

Шуми Бабаев высказался об игре Егора Чинахова в матче против «Вашингтона» (1:2).

Нападающий сыграл в за « » впервые в сезоне-2023/24. Ранее он выступал в АХЛ, где получал игровую практику после травмы.

– Я смотрел матч и очень доволен. Егор вышел заряженный, голодный, очень прилично отыграл. Были моменты забить, получил самое большое игровое время в команде.

Пресса и тренеры оценили его дебют в сезоне положительно. Это был только первый матч и будем надеяться, что он будет добавлять от игры к игре.

– Вы уже говорили, что « » хочет взять у «Коламбуса» в аренду. Велись ли какие-то переговоры между клубами?

– Как можно вести переговоры с учетом такой ситуации и контракта? Чинахов – игрок основного состава «Коламбуса», о чем речь может идти?

То, что «Авангард» хочет вернуть своего воспитанника, – это нормальное явление. Но пока для этого нет никаких оснований, – сказал агент игрока .