Чинахов, Годро и Лайне попали в запас «Коламбуса» в 3-м периоде матча с «Аризоной»

Теги Коламбус НХЛ Паскаль Венсан Джонни Годро Патрик Лайне Егор Чинахов Хоккей

Тренер «Коламбуса» отправил Чинахова, Годро и Лайне в запас в игре с «Аризоной».

«Блю Джекетс» уступили в игре НХЛ со счетом 2:3.

Главный тренер команды Паскаль Венсан отправил Егора ЧинаховаДжонни Годро и Патрика Лайне на скамейку запасных в третьем периоде.

Лайне не играл последние 9 минут 53 секунды матча, Годро – 6 минут 15 секунд. Их партнер по звену Чинахов также пропустил последние 9 минут 53 секунды. 

Форварды были на льду, когда «Койотис» забили победный гол. После этого Лайне и Чинахов больше не появлялись на площадке.

Всего Чинахов провел на льду 10:40 в этом матче, Лайне – 12:36, Годро – 14:42.

Отметим, что Годро уже попадал в запас в матче с «Вашингтоном». 

«Коламбус» проиграл 7 матчей подряд и 11 из последних 12. Клуб идет последним на Востоке

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3 комментария

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Radik_2.0
19 лямов присело, Калгари с Юбердо курит в сторонке
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LOsP06GH
Всем поклонникам таланта Чинахова привет! Лайне всю карьеру придуривается, а вот спад Годро ....непонятно в Коламбусе атмосфера токсичная настолько!
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TR31HK
Ответ LOsP06GH
Всем поклонникам таланта Чинахова привет! Лайне всю карьеру придуривается, а вот спад Годро ....непонятно в Коламбусе атмосфера токсичная настолько!
У Проворова, Марченко и Воронкова нормально, даже по уровню жакетов хорошо. Психологически Егору не просто, талант он отменный, надо с психологом поработать, уверенность нарастить... Только предположение, не претендую на истину в последней инстанции))))
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