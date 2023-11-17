Чинахов, Годро и Лайне попали в запас «Коламбуса» в 3-м периоде матча с «Аризоной»

Тренер «Коламбуса» отправил Чинахова, Годро и Лайне в запас в игре с «Аризоной».

«Блю Джекетс» уступили в игре со счетом 2:3.

Главный тренер команды Паскаль Венсан отправил , и на скамейку запасных в третьем периоде.

Лайне не играл последние 9 минут 53 секунды матча, Годро – 6 минут 15 секунд. Их партнер по звену Чинахов также пропустил последние 9 минут 53 секунды.

Форварды были на льду, когда «Койотис» забили победный гол. После этого Лайне и Чинахов больше не появлялись на площадке.

Всего Чинахов провел на льду 10:40 в этом матче, Лайне – 12:36, Годро – 14:42.

Отметим, что Годро уже попадал в запас в матче с «Вашингтоном».

«Коламбус» проиграл 7 матчей подряд и 11 из последних 12. Клуб идет последним на Востоке