Главный арбитр КХЛ о том, что судья не засчитал шайбу «Локомотива» в ворота СКА: «Хороший гол. Какая пчела его укусила, я не знаю»

Теги Локомотив СКА судьи КХЛ Дмитрий Сивов Алексей Анисимов судья Рушан Рафиков Павел Красковский Хоккей

Главный арбитр КХЛ высказался о спорном эпизоде в матче «Локомотив» – СКА.

18 ноября «Локомотив» уступил СКА (1:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. «Локомотив» забил гол за секунду до завершения третьего периода при счете 1:2. Павел Красковский выиграл вбрасывание, а Рушан Рафиков нанес точный бросок по воротам Юхана Маттссона. Однако арбитры не засчитали взятие ворот из-за нарушения процедуры вбрасывания. 

– Есть такое выражение: «Хороший гол».

– Хороший гол, по-вашему?

– В современном хоккее и с той методикой и трактовкой, которую мы отпустили по вбрасываниям, хороший гол. Тут добавлять особо нечего. Все это видели. Какая там пчела его укусила, я не знаю.

– Красковский... Так можно?

– Там совокупность, если в дебри заходить и не так можно. Там и белый, и красный, там все вперемешку. И белый в полукруге. Таких моментов в течение игры достаточное количество.

Мы сейчас не говорим... Когда человек очевидно разворачивается, отыгрывает шайбу ногой или бьет по клюшке...

Формально да, основания были. Но современные вбрасывания таковы. Все команды просят делать это быстрее. Провести чистое вбрасывание практически невозможно, – сказал главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

КХЛ признала ошибку лайнсмена на вбрасывании перед голом «Локомотива» в ворота СКА на 59:59

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37 комментариев

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цэсемьэр
знаем мы какая системная пчела его укусила😏
шеРРшень🐝
+55
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Евгений Исаев
Проверьте банковский счёт этого деятеля... Может там не только жало, но и мёд найдётся?
+46
-5
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maks44
Роттенберг: "Ж-ж-ж..."
+33
-3
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Ilia Tikhonov
Пчела На Р начинается и на Г заканчивается
+23
-4
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Эд..19
Хех )))) Скользкий Анисимов ) Никакой конкретики, никакой ясности. И вашим, и нашим. И повод отменить вбрасывание был, т.е. нарушение правил было. И, с другой стороны, типа таких моментов море, мол, можно и не свистеть по совокупности. Удобная позиция ))))) Ещё и всех собак на линейного повесил, а я, как главный арбитр, тут ни при делах )
+20
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Ярославец75
Ответ Marienburg
Да, неблагодарная тема, если она не касается хейта СКА. В последний раз укушенный пчелой ярославец такое выкатил обо мне, а заодно и по душу всего города на уровне околохоккейной сегрегации. Только за собственное мнение об этом вбрасывании
Ну укушенные пчелой здесь только Ваши коллеги, вместе с главным пчеловодом. Ваш пчеловод вообще сказал, что все правильно не засчитали, да еще оказывается с его слов и руку то судья поднял до гола. Как грится звездеть не мешки ворочать. Еще один укушенный (тот, что тафгай бывший Юдин) вообще сказал, что там время закончилось оказывается. Любому болельщику было бы стыдно, если в его ворота не засчитали такую красоту, просто потому, что у других есть совесть. Но вы тут подхватили пчелиные речи и все наперебой(те что из Питера), хотя нет не все, видел несколько комментов, хотя мож они не питерские, но написали что болеют за СКА, но им стыдно за этот цирк, стали нести ахинею про то что Красковский нарушал правила. Хотя два игрока, всю жизнь игравшие на точке(Терещенко и Николишин) все четко расписали, почему нога Красковского туда пошла. Попробуйте сами выиграть, хотя бы просто жестко сыграть в шайбу, если Вы леворукий игрок выставил вперед так опорную ногу. Она туда пошла из за воздействия соперника. Ну и подтверждение всем адекватным от Анисимова. Это хороший гол. Дальше с Вами покусанными системой думаю смысла нет спорить.
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viktorpavlov70
Ответ Эд..19
Хех )))) Скользкий Анисимов ) Никакой конкретики, никакой ясности. И вашим, и нашим. И повод отменить вбрасывание был, т.е. нарушение правил было. И, с другой стороны, типа таких моментов море, мол, можно и не свистеть по совокупности. Удобная позиция ))))) Ещё и всех собак на линейного повесил, а я, как главный арбитр, тут ни при делах )
Смотрели бы все судейские, а не читали только один абзац, тогда поняли бы почему он именно так говорит. До этого сезона судьи подолгу проводили вбрасывания, уделяя внимания всем мелочам, но лига и клубы сами попросили ускорить эту процедуру в ущерб качеству. Теперь какие-то мелкие нарушения не фиксируются, либо если эти нарушения обоюдные. Недавно они разбирали эпизод, где клюшки обоих оппонентов находятся вообще за кругом вбрасывания и вбрасывание не перебрасывается. Исключения составляют уж совсем грубые нарушения, типа выигрыш шайбы ногой или удар по клюшке соперника. По разосланной в клубы методике это чистое вбрасывание. По стерильным правилам игры в хоккей - есть к чему придраться. В таких случаях сейчас модно говорить: прежде чем писать учите матчасть.
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Серый
Ответ Marienburg
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Не помешало бы проверить и удар Яшкиным в лицо Волкову в октябре 2022 года, после чего чех забил победный.
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lus
Эта пчела у того, у кого надо пчела.
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АРТУР АЛИЕВ
Не пчела, а газовая игла
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Ярославец75
Ответ Marienburg
Мне все равно, что сказали Ротенберг и Юдин, последнего давно не читаю, как Черкаса и ещё пару ангажированных подпевал. Говорил о том, что видел сам. Можно спорить о нарушении, из прочитанного и услышанного на мнение Николишина с Терещенко есть противоположные от Вайсфельда, вашего телеграмщика и аослематчевой студии КХЛ-ТВ. Это вопрос взгляда на игру, а не совести, как и с незасчитанным голом. Ибо такие свистки звучат в каждый игровой день, только не после всех забивают. Покадрово просмотрел весь эпизод, чтобы не бессовестно, как ты говоришь, а аргументированно донести, что думаю. Даже с секундомером из-за отсутствия кадра с табло прсле шайбы. Да, считал, что к Красковскому по букве правил было за что придраться, возможно я неправ, тут видней специалистам практикам с учетом рекомендаций, о которых мы мало что знаем. Точно могу утверждать, что судья мгновенно принял решение. Раза три засекал впемя, на гол ушло от 0,8 до 0,9 секунд. Лайнсмен после вбрасывания начал поднимать руку со свистком ещё до броска Рафикова и свистнул в момент, когда шайба только проходила под щитками Матссона. Меньше, чем за секунду, когда физически невозможно что-то подгадать. После чего поднял другую, фиксируя жестом совершивший факт. Отбросив случаи отложенного вне игры, судьи часто в такой последовательности и реагируют на "внезапные" нарушения, обычная практика. В остатке получаем остановку игры после вбрасывания (возможно и выигранного правильно), на которую в итоге среагировал главный арбитр, ибо такие моменты не пересматривают. Пускай я укушенный системой, но на чужую совесть и другие человеческие аспекты собеседников не давлю. И в случае удара клюшкой в лицо Галимову с вашим голом не говорил про ресурс, в отличие от осеннего аналога Яшкина, с версией кровожадной массовки про ослепших судей, не взявших самостоятельно повтор из-за "прогиба" под Ротенберга. Хотя после питерского инцидента (и только тогда) "выяснилось", что делать это они и не должны. Что-то вашим здесь на ветке тогда не было стыдно за тот гол. Потому и здесь, как написал ниже, интересно было бы посмотреть реакцию на засчитанную шайбу после повторного вбрасывания, а не первого, что тоже могло случиться. Игры СКА уже давным-давно обходятся без резонансных судейских инцидентов, более того, штрафов сами огребаем будь здоров, в том числе за отвергнутые запросы наподобие крайнего со Спартаком. И любая ошибка в нашу пользу не повод автоматом списывать всё на систему, а через неё и все человеческие пороки на обычных болел
Насчет того случая с Галимовым я тогда писал. И тогда я был не согласен с той шайбой, так же как и со случаем с Яшкиным. И тут я пишу за себя. А насчет этого вбрасывания. Что за чушь, если бы забили с повторного? Вы в своем уме? Такие голы бывают ооочень редко и это украшение любого матча. Повторить такое невозможно два раза подряд в течении минуты. Да и потом, точно такое же вбрасывание было за 20 сек до этого, в той же точке, с теми же лицами и было абсолютно то же самое, только тогда его не перебрасывали. Ну а насчет того, что судья начинает поднимать руку до броска Рафикова, это абсолютная ложь! После броска Рафикова судья поворачивает голову влево и только тогда поднимает руку, но шайба уже в воротах.
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Marienburg
Ответ Серый
Не помешало бы проверить и удар Яшкиным в лицо Волкову в октябре 2022 года, после чего чех забил победный.
Это тоже само собой. Более того, по следам каждой ошибки в любом матче создавать финансовую комиссию и проверять счета
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Angelgirl
Знаем мы эту пчелу!!!
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Angelgirl
Зато этот судья в историю вошёл! Такие поступки навсегда!
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Серый
Ответ Marienburg
Это тоже само собой. Более того, по следам каждой ошибки в любом матче создавать финансовую комиссию и проверять счета
ска разорится же
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позор не адекватам
Пипец 🤣
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Альберт0071
Анисимову надо НХЛ почаще смотреть, тогда поменьше будет пчёл вспоминать. Точно такой же гол отменили в матче Вашингтон - Эдмонтон. Точно такое же вбрасывание, такое же движение ногой Кузнецова на точке, гол Овечкина, свисток и поднятая рука судьи после гола. Гол отменили, и никто там скандалов не поднимает из-за этого
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Bytakha
У Романа Неправильные пчёлы
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Мэй Касахара
Все знают этого шмеля
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Габорик
Спонсор незасчитанного взятия ворот - Билайн :)
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hett
пчела какая надо, надеюсь те кому это не нравится лично извинятся перед романом
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Максим Столбов
Биологическое оружие имени Ротенберга: Натасканная на судей пчела.
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Дмитрий9779
Основания были,но пчела укусила.На двух стульях не усидишь.И да,почему секундомер со Спартаком показали,а здесь нет?
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Вячеслав Котов
Ромка эта пчела
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