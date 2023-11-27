Главный арбитр КХЛ о том, что судья не засчитал шайбу «Локомотива» в ворота СКА: «Хороший гол. Какая пчела его укусила, я не знаю»

Главный арбитр КХЛ высказался о спорном эпизоде в матче «Локомотив» – СКА.

18 ноября «Локомотив» уступил СКА (1:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. «Локомотив» забил гол за секунду до завершения третьего периода при счете 1:2. выиграл вбрасывание, а нанес точный бросок по воротам Юхана Маттссона. Однако арбитры не засчитали взятие ворот из-за нарушения процедуры вбрасывания.

– Есть такое выражение: «Хороший гол».

– Хороший гол, по-вашему?

– В современном хоккее и с той методикой и трактовкой, которую мы отпустили по вбрасываниям, хороший гол. Тут добавлять особо нечего. Все это видели. Какая там пчела его укусила, я не знаю.

– Красковский... Так можно?

– Там совокупность, если в дебри заходить и не так можно. Там и белый, и красный, там все вперемешку. И белый в полукруге. Таких моментов в течение игры достаточное количество.

Мы сейчас не говорим... Когда человек очевидно разворачивается, отыгрывает шайбу ногой или бьет по клюшке...

Формально да, основания были. Но современные вбрасывания таковы. Все команды просят делать это быстрее. Провести чистое вбрасывание практически невозможно, – сказал главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

КХЛ признала ошибку лайнсмена на вбрасывании перед голом «Локомотива» в ворота СКА на 59:59