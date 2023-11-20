Щитов о незасчитанном голе «Локомотива»: «Судья поднял руку уже после заброшенной шайбы. Нужно объяснение от главного арбитра КХЛ, что было не так»

Никита Щитов высказался о незасчитанном голе «Локомотива» в игре против СКА.

СКА обыграл «Локомотив» (2:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Питерцы пропустили гол за секунду до финальной сирены, но шайба не была засчитана из-за нарушения процедуры вбрасывания.

«В этом году арбитры лучше работают на вбрасываниях и уже так не затягивают, как раньше. Но этот момент мне не понятен. На замедленном повторе было видно, что судья поднял руку уже после заброшенной шайбы.

Такие голы вообще редко забивают, и они являются украшением чемпионата. Это подчеркивает, что команда не сдается, играет до конца и пользуется последним шансом.

« » на одно очко точно наиграл. Поэтому очень обидно, что этот гол не засчитали. Нужно объяснение от главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова, что было сделано не так. Если он будет что-то говорить на этот счет», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

«Это должно быть на откуп хоккею, а не порнобизнесу». Скандал из-за отмены гола в ворота СКА на последней секунде