Щитов о незасчитанном голе «Локомотива»: «Судья поднял руку уже после заброшенной шайбы. Нужно объяснение от главного арбитра КХЛ, что было не так»

Теги Локомотив СКА судьи Никита Щитов КХЛ Алексей Анисимов судья Хоккей

Никита Щитов высказался о незасчитанном голе «Локомотива» в игре против СКА.

СКА обыграл «Локомотив» (2:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Питерцы пропустили гол за секунду до финальной сирены, но шайба не была засчитана из-за нарушения процедуры вбрасывания.

«В этом году арбитры лучше работают на вбрасываниях и уже так не затягивают, как раньше. Но этот момент мне не понятен. На замедленном повторе было видно, что судья поднял руку уже после заброшенной шайбы.

Такие голы вообще редко забивают, и они являются украшением чемпионата. Это подчеркивает, что команда не сдается, играет до конца и пользуется последним шансом.

«Локомотив» на одно очко точно наиграл. Поэтому очень обидно, что этот гол не засчитали. Нужно объяснение от главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова, что было сделано не так. Если он будет что-то говорить на этот счет», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

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4 комментария

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maxhonda
Натворили делов в угоду барину, а как перед народом оправдаться - ещё не придумали. Прям Россия в миниатюре.
+8
-4
+4
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мик джагер
что молчит пока Анискин, и другие ответственные лица....
+2
-2
0
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