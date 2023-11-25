КХЛ признала ошибку лайнсмена на вбрасывании перед голом «Локомотива» в ворота СКА на 59:59

Теги Локомотив СКА судьи КХЛ Дмитрий Сивов Алексей Шевченко Хоккей

Гол «Локомотива» в ворота СКА не засчитан ошибочно.

18 ноября «Локомотив» уступил СКА (1:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Локомотив» забил гол за секунду до завершения третьего периода при счете 1:2. Павел Красковский выиграл вбрасывание, а Рушан Рафиков нанес точный бросок по воротам Юхана Маттссона. Однако арбитры не засчитали взятие ворот из-за нарушения процедуры вбрасывания.

Лига признала ошибку в действиях линейного арбитра Дмитрия Сивова, об этом сообщил журналист Алексей Шевченко.

«Это должно быть на откуп хоккею, а не порнобизнесу». Скандал из-за отмены гола в ворота СКА на последней секунде

70 комментариев

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Dura Ace Di2
Болельщики СКА на полном серьёзе писали, мол, всё ок, всё правильно, вы все тут правил не знаете🤡
+81
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+81
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Ми Ша
Сколько эта ошибка стоит в евро 💶 ?
+61
-1
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Lol Ko
Как-то непонятно написано. Можно конкретнее - гол отменили ошибочно.
А то что за ошибка, какие посоедствия - самим догадываться?
+26
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+26
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Dura Ace Di2
Позорище.Но поезд ушёл в активе Ротенберга победа.Как можно вообще болеть за СКА?Всем очевидно, этот клуб-раковая опухоль лиги
+24
0
+24
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Алексей Скворцов
Почему бы с Ска не снять очко в пользу Локо?
+20
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aigul76
Без комментариев...
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Сергей Нагорнов
А как тут Питерские соловьями заливались))
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Серый
Ответ ivan555navi
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А ты ведь тоже оправдывал арбитров, хотя и "не болеешь" за ску
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Сергей Кот
всем адекватным людям было очевидно, что отменен был чистый гол.
+16
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Vatokatya
Там РР и так горит 0-3, а тут еще такие новости. Не берегут народного! Вот уедет в НХЛ тренировать, и что мы все делать будем?
+11
0
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Серый
Ответ ivan555navi
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а ты занимаешься грязной работой
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Серый
Ответ ivan555navi
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Такой, за которую не совестно перед собой
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sd4fmwrvz8
Дважды обосраться за секунду это слишком подумал ротен и раскошелился
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Антон Некрасов
просто омерзительно , как и все , что связано впрочем , что связано со ска и ее идиотом во главе
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Космический Котик
Зато мы узнали про порнобизнес в хоккее.
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Vitaliy De
Позор
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Empress
Ответ ivan555navi
Странно, ошибся судья, а виноватым пытаешься сделать СКА.
А не тренер ли СКА Ротенберг на прессухе сказал, что все по правилам и нарушений никаких нет?? Все типа заслуженно, прокомментил работу судей матча. Не?
+9
-1
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_Абырвалг_
Штрафануть бы этого ’мерина " млн. На 10 , или отстранить от судейства до конца чемпионата ! Ущерб от него Локомотиву нанесен серьезный . Как всегда в конце чемпионат может не хватить одного - двух очков ,чтобы получить перед основным соперником преимущество своей площадки !
+8
-1
+7
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Ми Ша
Такого лайнсмена как можно дальше от хоккея
+7
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HockeyMan
Хахахаха))
Ну самое главное, что Роме пофигу)) он своих 2 очка заработал. Как меня бесит эта несправедливость)
+7
-1
+6
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Sergey Nosov
И что теперь скажет великий спец Юдин?????
+6
-1
+5
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ddt
Ответ Джульетта Джульетта
Не люблю обсуждать судейство, но сегодня в Питере арбитры так "технично" судят в одну сторону
И не только сегодня
+6
-1
+5
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Empress
А что по очкам ? Пофик? Предлагаю СКА записать поражение в матче
+4
0
+4
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gombocrew
Ответ Xm.md
Комментарий скрыт
Притом, что финская марка с 2002 года выведена из обращения
+4
-1
+3
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Кавабунга Шреддоголовый
Ромашке все равно до балды. 2 очка не отожмут уже. Но дензнаки у линейного шелестят неплохо, наверное
+3
0
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Микст Зон
Ответ Ми Ша
Такого лайнсмена как можно дальше от хоккея
не, он щас будет все игры ски судить
+3
0
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Empress
Справедливость есть! Локо, матч был однозначно за Вами!
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sd4fmwrvz8
Это еще цветочки,в плей офф еще ни такие выкрутасы будут
+3
-1
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Vladimir Sushko
Теперь, по традиции, надо извиняться перед Йозе
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цэсемьэр
Ответ Фёдор Кузнецов
Так это. же не победный гол,был бы овертайм, а там неизвестно что было бы
как минимум 1 очко у Ярославля, весной это может иметь значение
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ValmontZ
hahaha classic.jpg
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мик джагер
ДМИТРИЙ СИВОВ... страна должна знать своих.......... !!!!
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мик джагер
что за это будет судье ?????? вот в конце, перед пловом, можно будет вспомнить это очко,(как минимум).
.
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Серый
ванюша вертится аки уж
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Джульетта Джульетта
Не люблю обсуждать судейство, но сегодня в Питере арбитры так "технично" судят в одну сторону
+4
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Барсаман
Ответ Эд..19
Гыг ))) А источник какой? Шевченко ! )))))) Так что пошире развешивайте свои ушки )) Официально ничего не признали (ни на сайте нет, ни от Анисимова нет реакции) - это раз. Прошла неделя - Шевченко видимо долго искал электрика дядю Васю, который проходил рядом с дверью, где проходило заседание комитета лиги, и что-то там краем слуха услышал, но недопонял - это два. Слух выложен в телеграмме, где, как мы знаем, 90% инфы - это фейки ради кликбейта - это три. И вы видели это сообщение в телеграмме? Это зашквар вообще )))) PS. Просто удивляюсь такой чудовищной наивности и доверчивости комментаторов.
Письмо в офис Локомотива от КХЛ пришло ещё в среду, до матча с Ладой - инфа от Дмитрия Жданюка (комментатора телеканала "Первый Ярославский", который показывет большинство матчей Локомотива). Почему нет разбора на сайте данной ситуации, как это часто делается - это лучше спросить у самой лиги... )
https://t.me/zhdanyuuuk/1439
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Фёдор Кузнецов
Ответ Empress
А что по очкам ? Пофик? Предлагаю СКА записать поражение в матче
Так это. же не победный гол,был бы овертайм, а там неизвестно что было бы
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Павел Гаврош
Ответ Ми Ша
Такого лайнсмена как можно дальше от хоккея
он в доле.
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ivan555navi
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ _Абырвалг_
Штрафануть бы этого ’мерина " млн. На 10 , или отстранить от судейства до конца чемпионата ! Ущерб от него Локомотиву нанесен серьезный . Как всегда в конце чемпионат может не хватить одного - двух очков ,чтобы получить перед основным соперником преимущество своей площадки !
Пойдёшь судить, если за ошибку будешь платить по 10 миллионов?
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Федя Букин
Ответ Vatokatya
Там РР и так горит 0-3, а тут еще такие новости. Не берегут народного! Вот уедет в НХЛ тренировать, и что мы все делать будем?
хлопать в ладоши
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Xm.md
Ответ gombocrew
Притом, что финская марка с 2002 года выведена из обращения
Что за наркомания?
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Uriah Heep
И что теперь?!
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Эд..19
Гыг ))) А источник какой? Шевченко ! )))))) Так что пошире развешивайте свои ушки )) Официально ничего не признали (ни на сайте нет, ни от Анисимова нет реакции) - это раз. Прошла неделя - Шевченко видимо долго искал электрика дядю Васю, который проходил рядом с дверью, где проходило заседание комитета лиги, и что-то там краем слуха услышал, но недопонял - это два. Слух выложен в телеграмме, где, как мы знаем, 90% инфы - это фейки ради кликбейта - это три. И вы видели это сообщение в телеграмме? Это зашквар вообще ))))
PS. Просто удивляюсь такой чудовищной наивности и доверчивости комментаторов.
0
0
0
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vadiasik
КХЛ наверное выносит свои вердикты по комментам... В чём ошибка? Четверо судей, военная комната, возможность делать просмотры, почему спустя неделю, здесь пишут о какой-то ошибке, когда все уже перегрызлись и главное, всю эту неделю обвиняли в этом СКА? Получается КХЛ специально напрягает обстановку?
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Огюст
Как минимум одно очко добавить Локомотиву, а со Ска одно очко снять -судей наказать !
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Барсаман
Они неделю думали... )
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mihany12
Ну тогда Локо должны 2 очка дать…
Или посто признали ошибку и все???….
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Любезный Ботиат
да и так понятно, что там заряженный был судьишка
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Pruvik
Судью отстранить на пару лет. Реально другие задумаются, а стоит ли помогать РР ? ( Или поднимут тариф :)
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IVAN-67
Кто бы сомневался. И почём нынче ошибки в пользу ска ?
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