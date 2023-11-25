КХЛ признала ошибку лайнсмена на вбрасывании перед голом «Локомотива» в ворота СКА на 59:59

Гол «Локомотива» в ворота СКА не засчитан ошибочно.

18 ноября «Локомотив» уступил СКА (1:2) в матче Фонбет чемпионата .

« » забил гол за секунду до завершения третьего периода при счете 1:2. Павел Красковский выиграл вбрасывание, а Рушан Рафиков нанес точный бросок по воротам Юхана Маттссона. Однако арбитры не засчитали взятие ворот из-за нарушения процедуры вбрасывания.

Лига признала ошибку в действиях линейного арбитра Дмитрия Сивова, об этом сообщил журналист Алексей Шевченко.

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