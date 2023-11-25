КХЛ признала ошибку лайнсмена на вбрасывании перед голом «Локомотива» в ворота СКА на 59:59
Гол «Локомотива» в ворота СКА не засчитан ошибочно.
18 ноября «Локомотив» уступил СКА (1:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Локомотив» забил гол за секунду до завершения третьего периода при счете 1:2. Павел Красковский выиграл вбрасывание, а Рушан Рафиков нанес точный бросок по воротам Юхана Маттссона. Однако арбитры не засчитали взятие ворот из-за нарушения процедуры вбрасывания.
Лига признала ошибку в действиях линейного арбитра Дмитрия Сивова, об этом сообщил журналист Алексей Шевченко.
«Это должно быть на откуп хоккею, а не порнобизнесу». Скандал из-за отмены гола в ворота СКА на последней секунде
А то что за ошибка, какие посоедствия - самим догадываться?
Ну самое главное, что Роме пофигу)) он своих 2 очка заработал. Как меня бесит эта несправедливость)
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PS. Просто удивляюсь такой чудовищной наивности и доверчивости комментаторов.
Или посто признали ошибку и все???….