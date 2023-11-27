Никита Филатов: «Не сказал бы, что СКА является претендентом на Кубок Гагарина. Команда набирает обороты. Но я бы не говорил, что они представляют из себя мощную силу»

Никита Филатов поделился мыслями о выступлении СКА.

Клуб одержал восемь побед подряд.

«Я смотрел матч с « ». Нижегородцам не хватило опыта. Когда они повели со счетом 3:1, было видно, что СКА перехватывает психологическое преимущество.

Можно сказать, что команда набирает обороты. Но я бы не говорил о том, что они уверенно идут и представляют из себя мощную силу. Несмотря на этот отрезок, я бы не сказал, что является претендентом на , – сказал бывший нападающий клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Филатов.