Никита Филатов: «Не сказал бы, что СКА является претендентом на Кубок Гагарина. Команда набирает обороты. Но я бы не говорил, что они представляют из себя мощную силу»

Теги СКА Торпедо Никита Филатов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Никита Филатов поделился мыслями о выступлении СКА.

Клуб одержал восемь побед подряд.

«Я смотрел матч с «Торпедо». Нижегородцам не хватило опыта. Когда они повели со счетом 3:1, было видно, что СКА перехватывает психологическое преимущество.

Можно сказать, что команда набирает обороты. Но я бы не говорил о том, что они уверенно идут и представляют из себя мощную силу. Несмотря на этот отрезок, я бы не сказал, что СКА является претендентом на Кубок Гагарина, – сказал бывший нападающий клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Филатов.

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2 комментария

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Pasha0403
так то конечно там бойцов нету, но смущает длинная скамейка, пойдут травмы у других, а у ротена еще на трибуне 10 человек.
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Machine Head
Что -то Никита не в теме . СКА самый главный претендент на КГ. Один из лучших клубов Планеты.
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