Никита Филатов: «Не сказал бы, что СКА является претендентом на Кубок Гагарина. Команда набирает обороты. Но я бы не говорил, что они представляют из себя мощную силу»
Никита Филатов поделился мыслями о выступлении СКА.
Клуб одержал восемь побед подряд.
«Я смотрел матч с «Торпедо». Нижегородцам не хватило опыта. Когда они повели со счетом 3:1, было видно, что СКА перехватывает психологическое преимущество.
Можно сказать, что команда набирает обороты. Но я бы не говорил о том, что они уверенно идут и представляют из себя мощную силу. Несмотря на этот отрезок, я бы не сказал, что СКА является претендентом на Кубок Гагарина, – сказал бывший нападающий клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Филатов.
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