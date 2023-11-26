Вратарь СКА Серебряков: «У меня есть договоренности с женой по поводу «сухарей»: у нас есть кошка, а я хочу собаку. Вот такая дополнительная мотивация»
Никита Серебряков рассказал, что мотивирует его провести первый сухой матч за СКА.
Вчера СКА одержал победу над «Торпедо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (4:3 Б). Серебряков вышел на замену и провел на льду 55 минут и 29 секунд.
– Был ли ты готов к замене?
– Я всегда готов. В игре бывает всякое – травмы или необходимость встряхнуть команду.
– Какие наставления получил от тренеров перед выходом на лед?
– Да какие тут могут быть наставления? Счет 0:2, нужно встряхнуть команду и держаться в игре. Провели одну из самых эмоциональных игр.
– Стучало ли сердце во время серии буллитов?
– Да‑да! Я давно их не играл, последние три буллитные серии не совсем получились. Хоть мы и работали над этим компонентом, волнение все равно присутствовало.
– В СКА у тебя еще не наблюдалось «сухарей». Важно провести безголевой матч?
– Это дополнительный бонус. Плюс у меня есть определенные договоренности с женой по поводу «сухарей» и домашнего животного.
– Что это значит?
– У нас есть кошка, а я хочу собаку. Вот такая дополнительная мотивация. Но самое главное – победа, – сказал вратарь.
При всей моей нелюбви к Ротенбергу, ход с заменой сыграл на все сто. Увы.