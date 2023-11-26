Вратарь СКА Серебряков: «У меня есть договоренности с женой по поводу «сухарей»: у нас есть кошка, а я хочу собаку. Вот такая дополнительная мотивация»

Теги СКА КХЛ Никита Серебряков животные и спорт Хоккей

Никита Серебряков рассказал, что мотивирует его провести первый сухой матч за СКА.

Вчера СКА одержал победу над «Торпедо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (4:3 Б). Серебряков вышел на замену и провел на льду 55 минут и 29 секунд. 

– Был ли ты готов к замене?

– Я всегда готов. В игре бывает всякое – травмы или необходимость встряхнуть команду.

– Какие наставления получил от тренеров перед выходом на лед?

– Да какие тут могут быть наставления? Счет 0:2, нужно встряхнуть команду и держаться в игре. Провели одну из самых эмоциональных игр.

– Стучало ли сердце во время серии буллитов?

– Да‑да! Я давно их не играл, последние три буллитные серии не совсем получились. Хоть мы и работали над этим компонентом, волнение все равно присутствовало.

– В СКА у тебя еще не наблюдалось «сухарей». Важно провести безголевой матч?

– Это дополнительный бонус. Плюс у меня есть определенные договоренности с женой по поводу «сухарей» и домашнего животного.

– Что это значит?

– У нас есть кошка, а я хочу собаку. Вот такая дополнительная мотивация. Но самое главное – победа, – сказал вратарь. 

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12 комментариев

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Alexey Alexeev
а Ротенберг как-то с утра захотел Серебрякова и вуаля)
+27
-2
+25
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Тёма Тёма
Ответ Alexey Alexeev
а Ротенберг как-то с утра захотел Серебрякова и вуаля)
Ахаха. Пааааап, ну куууууупи! 😂😂😂
+14
-1
+13
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Иван Шаров
Хорошо заводить собаку, когда за тебя её будут выгуливать, воспитывать и т.д.
+11
0
+11
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Machine Head
Воспитанник московского Динамо . Когда уже увидим хоть одного Питерского топа?
+5
-3
+2
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alklimov2018
Ответ Олег В.
Хороший кипер. И матч провёл отличный. При всей моей нелюбви к Ротенбергу, ход с заменой сыграл на все сто. Увы.
Вроде уже все разобрали, что совершенно ни при чем. Ошибка Ларионова.
+2
-1
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Венер Кучербаев
Ответ Павел Гаврош
о детях не пора ли уже задуматься? а то всё собачки да кошечки носятся с ними как дети малые!
один ребёнок у них уже есть, при этом достаточно маленький.
+1
0
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Олег В.
Хороший кипер. И матч провёл отличный.
При всей моей нелюбви к Ротенбергу, ход с заменой сыграл на все сто. Увы.
+2
-2
0
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Иван Миронов
могу подарить хомячка
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Павел Гаврош
о детях не пора ли уже задуматься? а то всё собачки да кошечки носятся с ними как дети малые!
+1
-1
0
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Nikola__78
Ответ Machine Head
Воспитанник московского Динамо . Когда уже увидим хоть одного Питерского топа?
ты в прошлом году не видел?
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Machine Head
Ответ Nikola__78
ты в прошлом году не видел?
Кого я должен был увидеть? Бггг
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Nikola__78
Ответ Machine Head
Кого я должен был увидеть? Бггг
Питерского топа в воротах
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