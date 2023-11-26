Сватковский о международных турнирах на «СКА-Арене»: «Есть много желающих возобновить отношения с Россией. Холод, возникший по определенным обстоятельствам, будет растоплен»

Теги СКА КХЛ Дмитрий Сватковский Чемпионат.com СКА-Арена Хоккей

Дмитрий Сватковский допустил возможность проведения международных матчей на «СКА-Арене».

«Соревнования международного уровня? Думаю, история всегда имеет спиральное развитие, где все возвращается. Тот холод Международной федерации хоккея, который возник по определенным обстоятельствам, будет растоплен – и соответственно, как всегда, будут приняты решения. Наши коллеги из международных спортивных федераций развернутся к нам лицом и будут с нами взаимодействовать.

Спортивный мир всегда проходил несколько этапов, и этот этап тоже скоро закончится. Абсолютно в этом уверен как олимпийский чемпион и как человек, который всю жизнь занимается спортом и прекрасно знает спортивную семью.

Есть очень много желающих возобновить отношения с Россией и российскими федерациями. Уверен, что мы найдем эти решения в ближайшее время», – сказал генеральный директор «СКА-Арены». 

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2 комментария

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Ми Ша
Спартакиада народов России, вот вам вместо международных соревнований высокого уровня.
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Ковид 07.10.52
Есть очень много желающих возобновить отношения с Россией и российскими федерациями.
Вся Африка и Южная Америка хочет с нами играть в хоккей.
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