Сватковский о международных турнирах на «СКА-Арене»: «Есть много желающих возобновить отношения с Россией. Холод, возникший по определенным обстоятельствам, будет растоплен»

Дмитрий Сватковский допустил возможность проведения международных матчей на «СКА-Арене».

«Соревнования международного уровня? Думаю, история всегда имеет спиральное развитие, где все возвращается. Тот холод Международной федерации хоккея, который возник по определенным обстоятельствам, будет растоплен – и соответственно, как всегда, будут приняты решения. Наши коллеги из международных спортивных федераций развернутся к нам лицом и будут с нами взаимодействовать.

Спортивный мир всегда проходил несколько этапов, и этот этап тоже скоро закончится. Абсолютно в этом уверен как олимпийский чемпион и как человек, который всю жизнь занимается спортом и прекрасно знает спортивную семью.

Есть очень много желающих возобновить отношения с Россией и российскими федерациями. Уверен, что мы найдем эти решения в ближайшее время», – сказал генеральный директор «СКА-Арены».