Генменеджер «Ак Барса» о селекции: «Есть вакантная позиция легионера, рассматриваем различные варианты»
Генменеджер «Ак Барса» высказался о селекции клуба.
— Вы подписали Миллера, Барбера, видимо, будет Марченко. На этом селекция закончена?
— Нет, рассматриваем различные варианты, у нас месяц еще до дедлайна. Есть вакантная позиция легионера, так что все может быть, – сказал Марат Валиуллин.
Честно говоря эти Лимиты смотрятся вообще нелепо в рамках профлиги. Воспринимать, например, Яшкина как иностранец не очень получается. Не паспорта же по льду бегают. Или тот же Боченски проведший большую часть взрослой карьеры в Кахаэль... но, правила такие приняли