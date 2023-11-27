Генменеджер «Ак Барса» о селекции: «Есть вакантная позиция легионера, рассматриваем различные варианты»

Теги Ак Барс возможные переходы Марат Валиуллин КХЛ Хоккей

Генменеджер «Ак Барса» высказался о селекции клуба.

— Вы подписали Миллера, Барбера, видимо, будет Марченко. На этом селекция закончена?

— Нет, рассматриваем различные варианты, у нас месяц еще до дедлайна. Есть вакантная позиция легионера, так что все может быть, – сказал Марат Валиуллин.

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9 комментариев

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4k7shv9zrw
Яшкин, Барбер, Миллер?
+2
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+2
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ВОЛКОДАВ
Барбера когда подписали? Новости не было.
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sd4fmwrvz8
Давайте давайте правильной дорогой идете 😁👍
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Ilya Ilya
Ответ ВОЛКОДАВ
Барбера когда подписали? Новости не было.
Обмен на хенкеля
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FaithDevotion
Ответ 4k7shv9zrw
Яшкин, Барбер, Миллер?
Вот тоже не понял, о каком слоте речь. Все три заняты же
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srs
Ответ FaithDevotion
Вот тоже не понял, о каком слоте речь. Все три заняты же
Видимо кто то из троицы решил поменять статус для Кахаэль. В принципе ожидаемо после того как СКА, ЦСКА таким образом добирали нужных людей. Кто там у них Лайпсик, Уильямс?
Честно говоря эти Лимиты смотрятся вообще нелепо в рамках профлиги. Воспринимать, например, Яшкина как иностранец не очень получается. Не паспорта же по льду бегают. Или тот же Боченски проведший большую часть взрослой карьеры в Кахаэль... но, правила такие приняли
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srs
Ответ srs
Видимо кто то из троицы решил поменять статус для Кахаэль. В принципе ожидаемо после того как СКА, ЦСКА таким образом добирали нужных людей. Кто там у них Лайпсик, Уильямс? Честно говоря эти Лимиты смотрятся вообще нелепо в рамках профлиги. Воспринимать, например, Яшкина как иностранец не очень получается. Не паспорта же по льду бегают. Или тот же Боченски проведший большую часть взрослой карьеры в Кахаэль... но, правила такие приняли
С другой стороны федерация аччиталси за 60 новых рабочих мест для молодых, перспективных паниных-токрановых-чудиновых... никто ведь не продлевает никому карьеры искусственным образом, такого нет, сплошная благодатъ
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FaithDevotion
Ответ srs
Видимо кто то из троицы решил поменять статус для Кахаэль. В принципе ожидаемо после того как СКА, ЦСКА таким образом добирали нужных людей. Кто там у них Лайпсик, Уильямс? Честно говоря эти Лимиты смотрятся вообще нелепо в рамках профлиги. Воспринимать, например, Яшкина как иностранец не очень получается. Не паспорта же по льду бегают. Или тот же Боченски проведший большую часть взрослой карьеры в Кахаэль... но, правила такие приняли
С одной стороны, да, а с другой, требования вроде как понятны: паспорт наш и, если это так назвать можно, «к сборной приписан» - не легионер
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srs
Ответ FaithDevotion
С одной стороны, да, а с другой, требования вроде как понятны: паспорт наш и, если это так назвать можно, «к сборной приписан» - не легионер
Может 21 летний Миллер успеет еще и за Сборную-25 у РоРо сыграть. Одни плюсы
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