Генменеджер «Ак Барса» о селекции: «Есть вакантная позиция легионера, рассматриваем различные варианты»

Генменеджер «Ак Барса» высказался о селекции клуба.

— Вы подписали Миллера, Барбера, видимо, будет Марченко. На этом селекция закончена?

— Нет, рассматриваем различные варианты, у нас месяц еще до дедлайна. Есть вакантная позиция легионера, так что все может быть, – сказал Марат Валиуллин.